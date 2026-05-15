Estados Unidos fortalecerá el comercio e impulsará proyectos de infraestructura en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Una delegación interagencial de Estados Unidos, encabezada por el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el director de la corporación financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), Ben Black, realizaron una visita oficial a Honduras, donde hablaron de profundizar la relación comercial y desarrollar proyectos de infraestructura.
En entrevista con EL HERALDO, Caleb Orr y Ben Black, destacaron el compromiso de la Administración Trump de promover la prosperidad compartida y la seguridad en el hemisferio mediante la diplomacia comercial y económica.
Los visitantes sostuvieron reuniones con el presidente de la República, Nasry Juan Asfura; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, así como representantes del gobierno y del sector privado.
Orr destacó que durante la conversación con Asfura le anunció varias iniciativas destinadas a profundizar la relación económica entre Estados Unidos y Honduras.
Para ello, el Departamento de Estado de los Estados Unidos prevé brindar asistencia técnica al gobierno de Honduras para impulsar la elaboración de un marco legal para proyectos de infraestructura a través del Programa de Desarrollo de Derecho Comercial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Se espera que esta asistencia fortalezca las cadenas de suministro hemisféricas y amplíe las oportunidades para que empresas estadounidenses inviertan en Honduras.
También, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene previsto impulsar un estudio de demanda para el propuesto corredor interoceánico, liderado por la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (CONFI).
El estudio complementaría el análisis de factibilidad, actualmente realizado por la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), orientado a evaluar mejoras de infraestructura en los actuales cuellos de botella portuarios, incluidas mejoras para aumentar la capacidad en el puerto de San Lorenzo y una terminal ferroviaria intermodal interior destinada a aliviar la congestión y aumentar la capacidad de manejo de carga en el Puerto de Cortés.
En cuanto al fortalecimiento del sector energético hondureño, el Departamento de Estado planea proporcionar asistencia técnica para mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, catalizar la inversión extranjera directa en el sector energético y atraer empresas y crecimiento económico mediante una mejor gobernanza energética, mayor transparencia del mercado y mayor confiabilidad de la red eléctrica.
Perfiles
Caleb Orr se desempeña desde el 12 de noviembre de 2025 como Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales (EEB por sus siglas en inglés), donde contribuye a promover la fortaleza económica de Estados Unidos, el liderazgo energético y el liderazgo empresarial estadounidense en el escenario mundial.
Como jefe del EEB, Orr dirige una amplia cartera que abarca comercio internacional, finanzas e inversión, transporte e infraestructura asociada, seguridad energética, minerales críticos, política de sanciones y promoción comercial.
Además, implementa la estrategia de la administración para reindustrializar la economía estadounidense, asegurar cadenas de suministro críticas y expandir la producción energética de Estados Unidos como pilares del poder nacional.
Además, Orr coordina el compromiso económico del Departamento con Venezuela, apoyando el enfoque de tres fases del Secretario Marco Rubio, centrado en estabilización, recuperación y transición, mediante alivio selectivo de sanciones y nuevas inversiones de empresas líderes en energía, minerales y servicios financieros.
Asimismo, organizó la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos del Departamento de Estado, en la cual el Secretario Rubio y representantes de 54 países y de la Unión Europea, anunciaron un interés de inversión, préstamos y financiamiento de proyectos por 30 mil millones de dólares para construir cadenas de suministro de minerales críticos resilientes, seguras e independientes.
También bajo su liderazgo, la oficina estableció la Iniciativa de Diplomacia Comercial (CDE, por sus siglas en inglés), un programa de alcance departamental destinado a identificar, priorizar e impulsar oportunidades económicas que sirvan a importantes intereses estratégicos de Estados Unidos.
Este programa representa un compromiso de colocar la diplomacia económica en el centro de nuestro trabajo, ayudando a que los trabajadores, las empresas y las comunidades estadounidenses prosperen, al tiempo que se aseguran las cadenas de suministro y los intereses estratégicos de los que depende nuestra nación.
Asesor de larga trayectoria del Secretario Rubio, el Subsecretario Orr se desempeñó anteriormente como Asesor Principal de Políticas del entonces Senador Rubio y como Subdirector de Personal del Comité Senatorial de Pequeñas Empresas y Emprendimiento.
En tanto Ben Black se desempeña como Director Ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) desde el 7 de octubre de 2025 tras ser confirmado por el Senado de Estados Unidos.
Aporta casi dos décadas en la creación de empresas y la gestión de una amplia gama de transacciones, respaldadas por su experiencia en inversión internacional, liderazgo y experiencia jurídica.
Su conocimiento sobre estructura de capital, financiamiento, reestructuración y gestión de pasivos es fundamental para su cargo, junto con su compromiso de impulsar la misión de la corporación de fomentar el crecimiento económico y fortalecer los objetivos de política exterior de Estados Unidos mediante inversiones estratégicas.
Antes de incorporarse a DFC, Black fue fundador y socio gerente de Fortinbras Enterprises LP.
Alli lideró la estrategia de la firma para identificar y promover oportunidades de inversión a lo largo de la estructura de capital, así como inversiones estratégicas en diversas industrias alrededor del mundo.
Anteriormente, Black se desempeñó como gerente sénior de portafolio en Knowledge Universe Holdings, gestionando inversiones en crédito líquido, crédito privado y situaciones especiales.
También trabajó en capital privado en Apollo Global Management y como abogado especializado en fusiones y adquisiciones corporativas en Sullivan & Cromwell.
Black fue miembro de la Junta Asesora del Centro para el Liderazgo Público de Harvard, integró el Consejo Asesor Global del Centro Woodrow Wilson y fue miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.
También formó parte de la junta directiva de la Fundación del Colegio de Guerra Naval.
En honor a su abuelo, Ira Ressler, un veterano altamente condecorado de la Segunda Guerra Mundial, él y su familia fundaron la Black Family Fellowship para brindar apoyo financiero para educación superior y oportunidades profesionales a veteranos y militares estadounidenses en servicio activo.
Black obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia y una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard, una Maestría en Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, y se graduó cum laude con una licenciatura en Historia de la Universidad de Pensilvania.