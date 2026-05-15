Ropa y accesorios coinciden: así se harán los análisis para confirmar si osamenta es de Yorleni

Yorleni Alas es una joven de 18 años que desapareció el pasado 4 de mayo en horas de la madrugada, luego de salir de su trabajo en Cortés. Desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero, sin embargo, el pasado miércoles fue hallada una osamenta y existen sospechas de que podría tratarse de ella.
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, explicó el procedimiento al que serán sometidos los restos para corroborar si efectivamente corresponden a la joven. Sin embargo, señaló que por ahora no hay confirmación científica.
De acuerdo con el portavoz, “los familiares fueron entrevistados por el personal de Medicina Forense y ellos aducen que podría tratarse de la jovencita por la ropa y por unos accesorios. No obstante, esto no demuestra clínicamente que estemos hablando de esta persona”.
Entre las pertenencias que generan sospecha figuran dos pulseras, las cuales fueron reconocidas por los familiares de la joven.
“En estos momentos se ha dado inicio en Medicina Forense al procedimiento clínico-científico de una osamenta que fue encontrada el día de antier en el sector de Puerto Cortés”, dijo Guzmán en declaraciones a Noticiero Hoy Mismo.
Seguidamente explicó que en la primera fase se realiza un estudio odontológico para determinar el sexo de los restos y establecer si corresponden a un hombre o una mujer.
Luego de confirmar el sexo, “se realizará una inspección ósea a todos los restos encontrados para determinar la talla de la persona y la edad”, agregó.
El portavoz sostuvo que estos estudios permitirán a Medicina Forense emitir una valoración preliminar sobre si podría tratarse de la joven, tomando en cuenta su edad y las características de los huesos analizados.
Asimismo, indicó que esta información dará paso a una segunda fase, que corresponde a los análisis de ADN. Las huellas dactilares fueron descartadas debido al estado en que fue encontrada la osamenta.
Las autoridades detallaron que la primera fase del proceso consiste únicamente en determinar edad y sexo de los restos. Si los resultados coinciden con las características de la joven, se avanzará a la identificación definitiva.
“Se va a llamar a los familiares de la víctima para realizar las comparaciones genéticas", dijo. Hasta el momento, lo único que vincula a la joven con la osamenta son las pulseras y otros accesorios.
En el marco de la investigación, las autoridades detuvieron a Henry Joseph Turcios Hernández, señalado como la persona que supuestamente ofreció trasladar a Yorleni y a su hermana por 150 lempiras. Según la denuncia, una de ellas habría sido abusada, mientras que Yorleni desapareció posteriormente.