Matan a balazos a hombre en plaza de Los Pinos, pese a presencia de varias patrullas

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este viernes -15 de mayo- en una plaza ubicada en la colonia Los Pinos, en la capital hondureña.

La víctima fue identificada preliminarmente solo como Fabricio; Sin embargo, las autoridades aún no confirman su identidad de manera oficial.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el ataque ocurrió en el segundo nivel del establecimiento comercial.