"No iba a permitir que matara a mi madre": Hombre mata a su hermano en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Un hecho violento entre familiares dejó una persona muerta la madrugada de este viernes -15 de mayo- en la comunidad de El Granzal, municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque.
La víctima fue identificada como Maynor Lara, de 37 años de edad, originario del departamento de Santa Bárbara.
De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió presuntamente durante una discusión familiar que terminó de manera violenta.
Aparentemente, el ahora detenido habría atacado a su propio hermano mientras intentaba defender a su madre, quien supuestamente estaba siendo agredida por la víctima.
Tras el hecho, el sospechoso decidió entregarse voluntariamente a las autoridades policiales.
“No voy a huir porque fui yo, pero no iba a permitir que matara a mi madre ni a mí”, habría manifestado el hombre al momento de ponerse a disposición de la Policía.
Agentes policiales llegaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar con las investigaciones correspondientes. Personal de Medicina Forense también se presentó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre posibles antecedentes de conflictos familiares entre ambos hermanos.
El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el homicidio.