"No iba a permitir que matara a mi madre": Hombre mata a su hermano en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Un hecho violento entre familiares dejó una persona muerta la madrugada de este viernes -15 de mayo- en la comunidad de El Granzal, municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque.

La víctima fue identificada como Maynor Lara, de 37 años de edad, originario del departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió presuntamente durante una discusión familiar que terminó de manera violenta.