Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche

Una pareja de hermanos fue encontrada sin vida y con signos de tortura este domingo 29 de marzo en la colonia Altos del Trapiche de Tegucigalpa. ¿Qué más se sabe de este caso?
Los dos jóvenes fueron identificados como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez y quedaron tirados al lado de la carretera principal.
Reportes indican que ellos eran hermanos y habían sido raptados por seis sujetos armados en Las Casitas, los subieron en una camioneta roja con rumbo desconocido y finalmente los dejaron en la entrada a la residencial Altos del Trapiche.
En el lugar se encontraron al menos 25 casquillos de bala, evidenciando la saña con la que fueron asesinados esta pareja de hermanos.
El suceso ocurrió frente a una iglesia católica en la colonia Altos del Trapiche, una zona residencial en la capital de Honduras.
Hasta el momento la Policía Nacional no ha brindado hipótesis del hecho, sin embargo, se presume que pudo ser un ajuste de cuentas por la forma en cómo fueron asesinados.
Testigos indicaron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona en horas muy tempranas de este domingo 29 de marzo.
Al momento del levantamiento, ambas víctimas presentaban severas heridas de bala concentradas en el rostro y la cabeza.
Los hermanos vestían shorts y en el caso de Jonathan Mauricio Torres Sánchez quedó tirado sin camiseta.
Los hermanos fueron trasladados a Medicina Forense a la espera que familiares reclamen los cuerpos.