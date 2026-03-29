  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche

Según reportes, al menos seis sujetos habían raptados a los hermanos en Las Casitas, en el Distrito Central

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 14:48
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
1 de 10

Una pareja de hermanos fue encontrada sin vida y con signos de tortura este domingo 29 de marzo en la colonia Altos del Trapiche de Tegucigalpa. ¿Qué más se sabe de este caso?

Foto: Cortesía redes
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
2 de 10

Los dos jóvenes fueron identificados como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez y quedaron tirados al lado de la carretera principal.

Foto: Cortesía redes
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
3 de 10

Reportes indican que ellos eran hermanos y habían sido raptados por seis sujetos armados en Las Casitas, los subieron en una camioneta roja con rumbo desconocido y finalmente los dejaron en la entrada a la residencial Altos del Trapiche.

 Foto: Cortesía redes
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
4 de 10

En el lugar se encontraron al menos 25 casquillos de bala, evidenciando la saña con la que fueron asesinados esta pareja de hermanos.

Foto: Cortesía redes
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
5 de 10

El suceso ocurrió frente a una iglesia católica en la colonia Altos del Trapiche, una zona residencial en la capital de Honduras.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
6 de 10

Hasta el momento la Policía Nacional no ha brindado hipótesis del hecho, sin embargo, se presume que pudo ser un ajuste de cuentas por la forma en cómo fueron asesinados.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
7 de 10

Testigos indicaron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona en horas muy tempranas de este domingo 29 de marzo.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
8 de 10

Al momento del levantamiento, ambas víctimas presentaban severas heridas de bala concentradas en el rostro y la cabeza.

 Foto: Cortesía redes
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
9 de 10

Los hermanos vestían shorts y en el caso de Jonathan Mauricio Torres Sánchez quedó tirado sin camiseta.

Foto: Cortesía redes
Les dispararon al menos 25 veces: caso de hermanos ejecutados en Altos del Trapiche
10 de 10

Los hermanos fueron trasladados a Medicina Forense a la espera que familiares reclamen los cuerpos.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
Cargar más fotos