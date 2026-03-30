¿Quién era el objetivo? Así fue el rapto de los hermanos asesinados en Altos del Trapiche

Apenas 11 días habían pasado desde que la familia Torres Sánchez había sepultado a otro miembro. Ahora se despiden de Jonathan y María Torres Sánchez, de 18 y 22 años, respectivamente. ¿Cómo fue esa noche en la que se los llevaron?
La noche del sábado 28 de marzo fue angustiante para la familia. Según relatos del padre de los jóvenes, quien reside en España, los sicarios primero agarraron a su hijo menor, Jonathan Torres Sánchez, de 18 años.
“La noticia me la dieron el domingo a las 10 de la mañana... me dijeron que fuera fuerte, y me fui al suelo de inmediato. No tengo palabras para describir lo que siento”, relató el padre de los jóvenes. ¿Cómo fue el rapto?
“Lo que me contaron es que llegaron dos hombres a la casa; se llevaban a mi hijo menor y mi hija mayor corrió a avisarle a mi esposa. Cuando ella salió, montaron al muchacho en la camioneta y a ella la jalaron del pelo y se la llevaron también”, relató el padre.
Según el reporte de la Policía, alrededor de las 2:00 de la mañana un familiar fue a buscarlos, preguntando si los jóvenes habían sido detenidos.
Los jóvenes no estaban en poder de la Policía, por lo que los familiares denunciaron que habían sido raptados del sector de Las Pozas, Mateo, zona colindante con la aldea Las Casitas, en el Distrito Central.
A primeras horas de la mañana del domingo 29 de marzo, a través del 911 se recibió la denuncia de que había dos cuerpos sin vida en la entrada a la residencial Altos del Trapiche.
El pasado 17 de marzo, en una llantera ubicada en Las Casitas, a la orilla del anillo periférico, asesinaron a otro miembro de la familia, el sobrino de los jóvenes ultimados en Altos del Trapiche, pero a quien veían como un hermano. En ese mismo lugar, según relató el padre, Jonathan, una de las víctimas, trabajaba de vez en cuando.
“Toda la gente de la comunidad sabe que mi hijo trabajaba; cuando no tenía empleo se iba a una llantera donde un conocido”, añadió.
“Mi esposa va a la iglesia, mi hija mayor es pastora. También mataron a mi nieto allí en Las Casitas; era mi nieto y lo fueron a buscar a la llantera en el anillo periférico”, lamentó.