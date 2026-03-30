¿Quién era el objetivo? Así fue el rapto de los hermanos asesinados en Altos del Trapiche

El pasado 17 de marzo, en una llantera ubicada en Las Casitas, a la orilla del anillo periférico, asesinaron a otro miembro de la familia, el sobrino de los jóvenes ultimados en Altos del Trapiche, pero a quien veían como un hermano. En ese mismo lugar, según relató el padre, Jonathan, una de las víctimas, trabajaba de vez en cuando.