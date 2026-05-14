A balazos acribillan a dos hermanos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- De varios impactos de bala, sicarios llegaron a asesinar a dos hermanos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Las dos víctimas mortales fueron identificadas como Alexander Vásquez, de 28 años de edad, e Iván Vásquez, de aproximadamente 35 años.

El hecho se registró en la populosa colonia capitalina, justamente en el sector ocho. Según información preliminar, las dos víctimas venían de trabajar cuando transitaban por una calle solitaria, donde sicarios ya los esperaban. Las dos personas fueron acribilladas a escasos metros de donde estaba su vivienda y los atacantes dispararon en reiteradas ocasiones.