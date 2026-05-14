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A balazos acribillan a dos hermanos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Dos hermanos fueron asesinados a disparos la noche del jueves en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Las víctimas regresaban de trabajar cuando fueron interceptadas por sicarios

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 19:23
A balazos acribillan a dos hermanos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

La violencia volvió a golpear la capital hondureña luego de que sicarios asesinaran a dos hermanos en una calle solitaria de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- De varios impactos de bala, sicarios llegaron a asesinar a dos hermanos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.

Las dos víctimas mortales fueron identificadas como Alexander Vásquez, de 28 años de edad, e Iván Vásquez, de aproximadamente 35 años.

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El hecho se registró en la populosa colonia capitalina, justamente en el sector ocho.

Según información preliminar, las dos víctimas venían de trabajar cuando transitaban por una calle solitaria, donde sicarios ya los esperaban.

Las dos personas fueron acribilladas a escasos metros de donde estaba su vivienda y los atacantes dispararon en reiteradas ocasiones.

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Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen, a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

Tras el crimen, rápidamente los sospechosos huyeron del lugar. Familiares también llegaron a la escena, muy afectados por lo ocurrido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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