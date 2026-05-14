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Hombre muere atropellado por una mototaxi en la colonia Las Torres

El incidente fue reportado como un accidente de tránsito, aunque al inicio se manejó que había sido un homicidio, cometido por mareros

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 18:17
Hombre muere atropellado por una mototaxi en la colonia Las Torres

El cuerpo de Ives Nelson Cruz Vallejo fue tapado con una sábana, por los vecinos de la colonia La Torres.

Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Atropellado por una mototaxi habría muerto un hombre, a plena luz del día y frente varios moradores de la colonia Las Torres, la mañana de este jueves, en Comayagüela.

La víctima mortal es Ives Nelson Cruz Vallejo, de 40 años de edad, residente en el lugar del percance, y originario del Distrito Central (DC), según el reporte durante el levantamiento cadaverico, por parte de Medicina Forense y de la Policía Nacional (PN).

El accidente vial se registró alrededor de las 10:15 de la mañana, frente a la casa de habitación de la víctima, en el sector 1, bloque 29, cerca del Centro de Salud de la colonia Las Torres.

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Inicialmente se había informado, que mareros que pululan en esa zona capitalina, habían sido quienes le quitaron la vida a disparos a este ciudadano, sin embargo, esta versión no fue confirmada por la Policía Nacional (PN).

Levantamiento

El cuerpo de Ives Cruz fue levantado por el personal de Medicina Forense y por agentes de la Policía, quienes se hicieron presentes en la zona, minutos después de que el hecho fuera reportado al Sistema Nacional de Emergencias 911.

El cadáver fue ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP), dónde hasta en horas de la tarde todavía no habían familiares que se hicieran presentas para reclamarlo.

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Sobre el conductor de la mototaxi, se desconoció su paradero y mucho menos su identidad; éste supuestamente se dio a la fuga tras haber provocado la muerte de Cruz Vallejo.

La Secretaría de Seguridad contabilizó desde el 1 de enero hasta el miércoles 13 de mayo del presente año, 858 homicidios, 23 más que los 835 suscitados en el mismo período del 2025.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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