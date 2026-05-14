Hombre muere atropellado por una mototaxi en la colonia Las Torres

Tegucigalpa, Honduras.- Atropellado por una mototaxi habría muerto un hombre, a plena luz del día y frente varios moradores de la colonia Las Torres, la mañana de este jueves, en Comayagüela.

La víctima mortal es Ives Nelson Cruz Vallejo, de 40 años de edad, residente en el lugar del percance, y originario del Distrito Central (DC), según el reporte durante el levantamiento cadaverico, por parte de Medicina Forense y de la Policía Nacional (PN).

El accidente vial se registró alrededor de las 10:15 de la mañana, frente a la casa de habitación de la víctima, en el sector 1, bloque 29, cerca del Centro de Salud de la colonia Las Torres.