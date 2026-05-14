A golpes y puñaladas matan a vendedor ambulante en el mercado Las Américas

Tegucigalpa, Honduras.- Un vendedor ambulante perdió la vida a manos de desconocidos con quienes departía e ingería bebidas alcohólicas en la calle principal del mercado Las Américas, en Comayagüela. El crimen ocurrió al filo de la medianoche del miércoles, cuando varios sujetos comenzaron a atacar a golpes y con armas blancas tipo cuchillos al hombre que se dedicaba al comercio informal a pequeña escala. Otros vendedores que estaban guardando sus productos para cerrar sus negocios, al presenciar la agresión, llamaron al Sistema de Emergencias 911, para que lo pudieran movilizar a un hospital, pero al parecer esta ayuda no llegó.

Minutos después llegaron varios agentes policiales a la zona, para corroborar qué era lo que había pasado, pero al estar en el lugar el hombre ya estaba muerto.

De La Tigra

Este respondía en vida al nombre de Víctor Alexis Sauceda Maradiaga, de 39 años de edad, originario del Distrito Central (DC), y residente en el caserío Las Trojas, en la aldea El Piligüín, en la zona de la reserva biológica de La Tigra. Su familia, que se hizo presente en la morgue del Ministerio Público (MP), para retirar el cuerpo sin vida de Víctor Alexis, contaron que se enteraron de su muerte por medio de las noticias matutinas de este jueves, y por que además, él no llegó a dormir a su casa la noche del miércoles.