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Locatarios denuncian abandono de obras en mercado San Isidro desde diciembre de 2025

Locatarios del mercado San Isidro denuncian abandono de obras desde diciembre de 2025 y reclaman a la alcaldía por promesas incumplidas

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 14:55
Locatarios denuncian abandono de obras en mercado San Isidro desde diciembre de 2025

Vendedores del mercado San Isidro aseguran que la obra quedó a medias y sin explicación, mientras sus ingresos caen por la falta de clientes.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del mercado San Isidro, en Comayagüela, permanece paralizada desde diciembre de 2025 y los locatarios mostraron su malestar por las promesas incumplidas de las autoridades municipales de turno del Distrito Central.

Los vendedores denuncian que la obra quedó abandonada pese a las promesas de continuidad por parte de autoridades municipales, tanto de la administración anterior como de la actual.

“Este trabajo lo empezaron hace dos años. Los que estaban trabajando lo volvieron a hacer porque estaba mal hecho. No sé si no eran ingenieros o si fue una chambonada, pero botaron material y dinero, y aun así lo dejaron mal otra vez”, expresó la locataria Dora Colindres.

La comerciante cuestionó la calidad de la construcción, señalando fallas estructurales que obligaron a rehacer parte de la obra, como columnas que no cumplían con los estándares requeridos.

Desde diciembre, el proyecto no muestra avances visibles, mientras los locatarios aseguran que no han recibido información de la alcaldía sobre su reactivación.

“Aquí estamos dañados. Mire estos callejones vacíos, con una lámina que calienta demasiado cuando pega el sol. La gente no pasa porque esta parte está cerrada y nosotros no estamos vendiendo”, relató la afectada a EL HERALDO.

Las condiciones actuales del mercado han reducido significativamente la afluencia de clientes, impactando directamente en los ingresos de los vendedores: “Nos hacen perder los clientes porque aquí no hay paso y, como está cerrado, la gente no entra”, agregó la locataria.

Reconstrucción del mercado San Isidro avanza en un 53% en Comayagüela

“No sé por qué las nuevas autoridades no han venido a hablar con nosotros para ver si van a seguir. Es un proyecto de hace dos años y no han hecho nada y está prácticamente abandonado”, señaló la comerciante.

Los locatarios también expresan su preocupación por la falta de comunicación de parte de las autoridades municipales.

“No sé si fue una compañía irresponsable o si le fallaron al alcalde, o si el alcalde les falló a ellos. Pero lo que sí sé es que hicieron una chambonada y dejaron esto a medio palo”, reiteró visiblemente molesta la entrevistada.

El malestar se extiende entre los comerciantes que esperaban contar con un mercado renovado, pero que hoy enfrentan condiciones adversas para trabajar: “Nos prometieron espacios más dignos, pero seguimos igual o peor”, indicó otra de las locatarias afectadas.

Reclaman reactivación de mercado San Isidro tras meses sin avances.

Reclaman reactivación de mercado San Isidro tras meses sin avances.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

“Aquí los afectados somos nosotros, el pueblo pobre, los que vivimos del día a día. Mientras tanto, otros tienen sus sueldos asegurados. Y así estamos, olvidados”, concluyó Colindres.

Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que el proyecto ya fue socializado con los locatarios.

Detenidas obras de construcción del mercado San Isidro, en Tegucigalpa

El edil explicó que se efectúan ajustes en el diseño y que la empresa contratista fue instruida para retomar los trabajos de reconstrucción del anexo.

Zelaya aseguró que este año se priorizará la reactivación de proyectos que quedaron paralizados, junto con un proceso de ordenamiento financiero para garantizar su continuidad.

Como antecedente, la reconstrucción del mercado San Isidro registraba en diciembre de 2025 un avance del 53%, con una inversión superior a los 140 millones de lempiras, proyectándose como un moderno centro comercial de dos niveles que albergará unos 600 vendedores.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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