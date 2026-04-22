Locatarios denuncian abandono de obras en mercado San Isidro desde diciembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del mercado San Isidro, en Comayagüela, permanece paralizada desde diciembre de 2025 y los locatarios mostraron su malestar por las promesas incumplidas de las autoridades municipales de turno del Distrito Central.

Los vendedores denuncian que la obra quedó abandonada pese a las promesas de continuidad por parte de autoridades municipales, tanto de la administración anterior como de la actual.

“Este trabajo lo empezaron hace dos años. Los que estaban trabajando lo volvieron a hacer porque estaba mal hecho. No sé si no eran ingenieros o si fue una chambonada, pero botaron material y dinero, y aun así lo dejaron mal otra vez”, expresó la locataria Dora Colindres.

La comerciante cuestionó la calidad de la construcción, señalando fallas estructurales que obligaron a rehacer parte de la obra, como columnas que no cumplían con los estándares requeridos.

Desde diciembre, el proyecto no muestra avances visibles, mientras los locatarios aseguran que no han recibido información de la alcaldía sobre su reactivación.

“Aquí estamos dañados. Mire estos callejones vacíos, con una lámina que calienta demasiado cuando pega el sol. La gente no pasa porque esta parte está cerrada y nosotros no estamos vendiendo”, relató la afectada a EL HERALDO.

Las condiciones actuales del mercado han reducido significativamente la afluencia de clientes, impactando directamente en los ingresos de los vendedores: “Nos hacen perder los clientes porque aquí no hay paso y, como está cerrado, la gente no entra”, agregó la locataria.