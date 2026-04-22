¡Alarma en Brasil! Estevao sufre lesión y podría abrir la puerta a Neymar

Río de Janeiro, Brasil.- A 50 días del Mundial 2026, la selección de Brasil ha encendido todas las alarmas tras la lesión que sufrió Estevao el pasado fin de semana en el partido en que el Chelsea cayó 0-1 ante el Manchester United.

De acuerdo con los reportes médicos, el joven futbolista de 18 años sufrió una lesión en el isquiotibial, la cual complicaría su recuperación para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

De acuerdo con The Athletic, la lesión de Estevao es de grado cuatro, una de las más severas en esta zona muscular, lo cual complica aún más su presencia en el torneo.