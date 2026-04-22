¡Alarma en Brasil! Estevao sufre lesión y podría abrir la puerta a Neymar

Río de Janeiro, Brasil.- A 50 días del Mundial 2026, la selección de Brasil ha encendido todas las alarmas tras la lesión que sufrió Estevao el pasado fin de semana en el partido en que el Chelsea cayó 0-1 ante el Manchester United.
De acuerdo con los reportes médicos, el joven futbolista de 18 años sufrió una lesión en el isquiotibial, la cual complicaría su recuperación para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.
De acuerdo con The Athletic, la lesión de Estevao es de grado cuatro, una de las más severas en esta zona muscular, lo cual complica aún más su presencia en el torneo.
La baja de Estevao supondría un duro golpe para la Brasil de Carlo Ancelotti. En los partidos más recientes de la "Canarinha", el prometedor futbolista había marcado cinco goles en siete compromisos y se perfilaba a ser parte del once titular.
Puerta abierta para Neymar
Tras confirmarse la mala noticia de Estevao, volvió a surgir el debate acerca de la convocatoria de Neymar. A casi seis semanas de que arranque el torneo, el futbolista del Santos podría llegar a ser considerado por Ancelotti, quien no ha descartado poder llamar al futbolista.
Las lesiones de Rodrygo y ahora el caso de Estevao, sumado a las dudas por el estado físico de Raphinha, ha mermado un ataque brasileño en el que no existen muchas opciones.
Carlo Ancelotti anunciará la lista de 26 jugadores convocados el 18 de mayo, lo que quiere decir que Neymar tiene menos de un mes para terminar de convencer al técnico italiano de que puede ser el sustituto ideal.