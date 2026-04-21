  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026

El Mundial 2026 tendrá el emotivo componente de que podría ser el último para muchas figuras del fútbol. Estos serían los cracks que se despedirían en el torneo

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 12:31
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
1 de 12

Varios futbolistas podrían estar ante su última presencia en la Copa del Mundo.

 Fotos: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
2 de 12

Virgil van Dijk, considerado hace un tiempo como uno de los mejores defensores centrales del mundo, estaría disputando su último Mundial en 2026. El central del Liverpool tiene 34 años.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
3 de 12

Si bien aún se mantiene en duda su convocatoria a la selección de México, Guillermo "Memo" Ochoa busca despedirse de los Mundiales por la puerta grande. El portero azteca de 40 años busca junto a Messi y Cristiano Ronaldo ser los únicos jugadores en disputar seis Copas del Mundo.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
4 de 12

Ahora vamos con los casos más sonados. Primero está Lionel Messi, que con 39 años tendrá su último baile mundialista en United 2026, en donde intentará despedirse alzando la copa una vez más.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
5 de 12

Con 41 años, Cristiano Ronaldo es todo un ejemplo de competitividad y en su sexto y último Mundial buscará conquistar el trofeo que le falta en su palmarés.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
6 de 12

La selección de Argentina también sufrirá la baja de Nicolás Otamendi, veterano defensor que fue pilar en Qatar 2022.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
7 de 12

Kevin De Bruyne, uno de los mejores mediocampistas de la última década, tendrá su última función en Mundiales con Bélgica buscando emular su gran participación en Rusia 2018.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
8 de 12

Mohamed Salah saldrá del Liverpool a final de esta temporada, lo cual supone un adiós al fútbol de élite y eso podría trasladarse a su selección.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
9 de 12

Con 40 años, Luka Modric estará en su quinto Mundial, igualando a varias leyendas del fútbol, sin embargo, United 2026 podría ser el último para la leyenda del Real Madrid.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
10 de 12

Otro sobreviviente de la generación dorada del fútbol croata que dirá adiós en United 2026 es Iván Perisic, recordado por marcar en la final del Mundial de Rusia 2018.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
11 de 12

James Rodríguez está de vuelta en los Mundiales tras ocho años ausente. Muchos recuerdan su gran actuación en Brasil 2014 y United 2026 podría ser el cierre de una etapa para la gran figura de la selección de Colombia.

 Foto: EFE
Los futbolistas que podrían jugar su último Mundial en 2026
12 de 12

Heung-min Son, máxima figura de Corea del Sur, podría estar en su última Copa del Mundo. El exdelantero del Tottenham se despediría del torneo habiendo disputado cuatro Mundiales.

 Foto: EFE
Cargar más fotos