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Ellas son las esposas y novias de la Selección de México rumbo al Mundial 2026

Conoce a las parejas de los futbolistas que integran la Selección de México y que acaparan miradas fuera de la cancha previo al Mundial 2026

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 15:01
Ellas son las esposas y novias de la Selección de México rumbo al Mundial 2026
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A pocos meses del Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección de fútbol de México no solo genera expectativa por su desempeño en la cancha, sino también por las historias personales de sus jugadores, especialmente las de sus esposas y novias.

 Foto: Redes sociales
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Gabriela Ríos es la esposa de Orbelín Pineda, con quien ha formado una familia y tiene dos hijos, consolidando una relación estable lejos de los reflectores.

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Gabriela Pech contrajo matrimonio en 2017 con Henry Martín. Se desempeña como docente y mantiene un perfil bajo, alejada del mundo del espectáculo.

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Blanca Mauri Robles es la novia del futbolista Diego Lainez. De origen español y con 25 años, su relación ha llamado la atención en redes sociales.

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Fernanda Márquez es la esposa del defensor César Montes. Practica flag football y mantiene una relación de más de cinco años con el jugador.

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Linda Hernández Villanueva es la pareja de Jorge Sánchez. Destaca por su presencia en YouTube e Instagram, donde suma más de 100,000 seguidores.

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Evelyn de León es la esposa de Jesús Angulo. Es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos.

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Orquídea Garza comparte su vida con Jesús Gallardo, con quien tiene un hijo llamado Daniel.

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Sofía Toache es la novia de Edson Álvarez, uno de los mediocampistas más destacados del combinado nacional.

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Nidia Barrero es la esposa de Luis Romo, con quien ha formado una familia y tiene dos hijos.

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Mónica Ángel es la novia de Luis Chávez, mediocampista que también ha ganado protagonismo en la selección.

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Daniela Basso es la esposa de Raúl Jiménez, delantero referente del equipo.

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Karla Mora es la esposa del portero Guillermo Ochoa. Se casaron en 2017 en Ibiza, España, y ella ha desarrollado una carrera en el modelaje y el diseño de modas.

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La colombiana Ana Gabriela es la novia de Julián Quiñones, destacada en Instagram donde supera los 200,000 seguidores.

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