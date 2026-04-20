Las fechas clave del Mundial 2026: inauguración, partidos importantes y gran final

Tegucigalpa, Honduras.- El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Por primera vez en la historia, el máximo evento del fútbol será organizado por tres países y además contará con la presencia de 48 participantes que lucharán por la gloria. Independientemente de que seas o no aficionado al fútbol, la gran justa del verano generará mucha expectativa a nivel mundial, tanto en el plano deportivo como por otros aspectos que rodean la Copa del Mundo.

Estados Unidos, México y Canadá albergarán el Mundial más grande de todos los tiempos, recibiendo en su suelo a selecciones candidatas como la campeona Argentina, Francia, España o Portugal, debutantes como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán y a escuadras que ya se han convertido en invitadas frecuentes. A continuación repasamos las fechas clave que debes de tomar en cuenta para el próximo Mundial.

Fechas claves

Partido inaugural: 11 de junio. El Mundial arranca el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, que hará historia al convertirse en el único escenario en albergar tres Copas del Mundo, con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que comienza a la 1:00 p.m. (hora de Honduras), pero que antes tendrá una ceremonia inaugural que levantará mucha expectativa.

Final de la fase de grupos: 27 de junio. La fase de grupos de esta Copa del Mundo durará 16 días en los que se disputarán 72 partidos. ¡Una absoluta locura!

Los últimos duelos de la primera ronda tendrán lugar el sábado 27 de junio, en donde se conocerá a las escuadras que seguirán en tierras norteamericanas buscando levantar el torneo más codiciado del mundo del fútbol.

Inicio de la ronda de eliminación directa: del 28 de junio al 18 de julio. Una vez culminada la fase de grupos comienzan los dieciseisavos de final, los cuales se disputarán en 28 de junio al 3 de julio. Luego siguen los octavos de final (del 4 de julio al 7 de julio), posteriormente los cuartos (del 9 de julio al 11 de julio) y, como antesala a la final, las semifinales (14 y 15 de julio) y el partido por el tercer lugar (18 de julio).