La Concepción fue construida para 500 mil habitantes y hoy abastece a más de 1.7 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción, principal fuente de abastecimiento de agua para la capital, fue construida para atender a una ciudad de aproximadamente 500,000 habitantes, según explicó Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua. Más de tres décadas después, la realidad es distinta. Tegucigalpa y Comayagüela superan los 1.7 millones de habitantes, según proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y la infraestructura hídrica prácticamente se mantiene sin cambios significativos. El acelerado crecimiento poblacional es señalado por expertos como uno de los factores que explican la crisis de agua que enfrenta actualmente la capital, situación que llevó a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a declarar una emergencia hídrica por 90 días.

Actualmente, las dos principales represas que abastecen a la ciudad, Los Laureles y La Concepción, se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad. La primera reporta un almacenamiento de 36.78%, mientras que la segunda alcanza apenas un 43.42%. Para Amador, el problema va más allá de la falta de lluvias y está relacionado con una demanda que ha crecido mucho más rápido que la infraestructura disponible. “Estamos brincando como sardinas en lo seco siempre que llega la época de verano porque la poca agua que tenemos en las únicas dos represas no dan abasto para tanta demanda que tenemos en la capital”, manifestó. Además, recordó que: “cuando se construyó La Concepción el índice poblacional era de 500,000 habitantes, hoy habemos 1,700,000, se ha triplicado el volumen de población". A esta lista también agregó a "la gente que nos visita de los cuatro puntos cardinales del país que vienen a estar 8 o 15 días en la capital, también consumen agua y sumados todos esos incendios en la capital, esos se apagan con agua”.

Diseño

La represa La Concepción comenzó a construirse en 1988 y fue concluida en 1992. Desde entonces se convirtió en el principal regulador del sistema de abastecimiento de agua de Tegucigalpa. El ingeniero a cargo del embalse, Óscar Salgado, recordó que: “Allá en el 92 ya se enviaba agua cruda a través de una línea. En el 93 la planta empieza a funcionar. Bueno, pues la capacidad de la planta es 1,200 litros por segundo. Y en aquel entonces no había tanto crecimiento poblacional”. Con el paso de los años fue necesario ampliar la capacidad de producción para responder al aumento de habitantes. “En el 2008 se amplió a 1,500 litros por segundo. Y actualmente, nosotros en la época de estiajes, que es la época de verano, ya cuando las demás fuentes tienden a disminuir su producción, tanto Laureles como El Picacho, nosotros incrementamos para dotar de agua y mantener el sistema”, detalló.

La Concepción sostiene más de la mitad del suministro