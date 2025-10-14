Represa La Concepción alcanza su máximo nivel por segundo año consecutivo

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción, principal fuente de abastecimiento hídrico del Distrito Central, alcanzó nuevamente su nivel máximo durante este mes de octubre, confirmando por segundo año consecutivo su capacidad total.

El llenado del embalse representa una noticia alentadora para los capitalinos, especialmente de cara a la temporada seca, cuando la demanda de agua aumenta y los niveles de reserva resultan determinantes para el suministro.

“El embalse de La Concepción es multianual”, explicó el ingeniero Francisco Zepeda, subgerente de la Gerencia de Agua Potable de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). “Eso quiere decir que no hay certeza de que se llena todos los años; depende del régimen de lluvias y de las incidencias de fenómenos climáticos”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, el comportamiento del embalse suele ser variable: algunos años alcanza su capacidad máxima y en otros apenas llega a niveles intermedios, dependiendo de la intensidad y regularidad de las lluvias.