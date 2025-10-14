  1. Inicio
Represa La Concepción alcanza su máximo nivel por segundo año consecutivo

La represa La Concepción alcanzó nuevamente su máximo nivel este mes, marcando el segundo año consecutivo de abundancia para la capital hondureña.

  • 14 de octubre de 2025 a las 17:00
La represa más grande del Distrito Central alcanzó su punto máximo por segundo año consecutivo, llenando de optimismo a los capitalinos ante el próximo verano.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción, principal fuente de abastecimiento hídrico del Distrito Central, alcanzó nuevamente su nivel máximo durante este mes de octubre, confirmando por segundo año consecutivo su capacidad total.

El llenado del embalse representa una noticia alentadora para los capitalinos, especialmente de cara a la temporada seca, cuando la demanda de agua aumenta y los niveles de reserva resultan determinantes para el suministro.

“El embalse de La Concepción es multianual”, explicó el ingeniero Francisco Zepeda, subgerente de la Gerencia de Agua Potable de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). “Eso quiere decir que no hay certeza de que se llena todos los años; depende del régimen de lluvias y de las incidencias de fenómenos climáticos”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, el comportamiento del embalse suele ser variable: algunos años alcanza su capacidad máxima y en otros apenas llega a niveles intermedios, dependiendo de la intensidad y regularidad de las lluvias.

“Por ejemplo -detalló-, en 2023 solo llegó al 85 %, mientras que en 2022 y en este 2025 sí logró llenarse por completo”.

Esa irregularidad natural hace que cada llenado sea una noticia positiva. “Cuando La Concepción se llena, se garantiza estabilidad en el servicio para el verano siguiente”, expresó.

La variabilidad climática y los fenómenos naturales, como El Niño, son factores que determinan si el embalse logra llenarse o no, explican las autoridades técnicas.

En noviembre de 2024, el embalse ya había reportado un 100% de su capacidad, igualando los registros históricos de los años 2017 y 2018, cuando también alcanzó el nivel de 32 millones de metros cúbicos de agua.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

