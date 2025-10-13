Tras fuertes lluvias, represas Los Laureles y Concepción alcanzan sus niveles máximos

Rebasando la cortina de la represa Los Laureles, tras las intensas lluvias que han dejado serios daños en varios departamentos de Honduras, entre ellos Francisco Morazán, que se mantiene en alerta roja.
Los Laureles, que abastece de agua potable a varios sectores de la capital, está en su máxima capacidad, lo que garantiza el suministro del vital líquido.
El alcalde Jorge Aldana sostuvo que el hecho de que las represas estén rebasando se debe a las constantes precipitaciones que han beneficiado a las cuencas hidrográficas.
La represa Los Laureles mantiene un flujo de 15 metros cúbicos por segundo, lo que permitirá mejorar la distribución de agua en Tegucigalpa y Comayagüela.
Aunque el estado de las represas es favorable, el edil del Distrito Central reiteró que se debe actuar con responsabilidad para mantener las condiciones actuales.
Según las autoridades, en el caso de la represa La Concepción alcanzó su capacidad máxima de 32 millones de metros cúbicos. El alcalde aseguró que “se garantiza el verano del próximo año”.
Datos brindados por las autoridades indican que La Concepción está operando con un caudal de 17 metros cúbicos por segundo.
El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, confirmó que tanto La Concepción como Los Laureles están en su máximo nivel de almacenamiento, por lo que no debe existir preocupación para la temporada de verano.
La lente de EL HERALDO llegó hasta las represas La Concepción y Los Laureles y corroboró que el agua sobrepasa las cortinas.
Las fuertes lluvias mantienen en alerta roja a Francisco Morazán, donde los daños son considerables, incluso con pérdidas humanas, como las de los escolares Dylan Funes y Josué Funes.