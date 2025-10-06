Represas del Distrito Central alcanzan su nivel máximo tras fuertes lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas en el Distrito Central y municipios aledaños provocaron que las represas La Concepción y Los Laureles alcanzaran su nivel máximo de almacenamiento, incluso hasta rebosar, según confirmaron las autoridades municipales.

El alcalde Jorge Aldana informó que el aumento en los niveles de agua ha sido notable en las últimas semanas.

“El 17 de septiembre el ingeniero Arturo Troches nos informó que la represa La Concepción estaba al 58% de su capacidad... en 20 días se llenó y ahora está rebosando”, explicó el edil capitalino.

De acuerdo con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), el llenado de ambos embalses permitirá garantizar el suministro de agua potable durante los próximos meses, especialmente en la temporada seca de 2026.

“Actualmente, La Concepción se encuentra al 100% de su capacidad debido a la cantidad de agua acumulada en los afluentes que la abastecen”, añadió Aldana.

La represa Los Laureles también alcanzó su nivel máximo, según confirmaron las autoridades de la UMAPS, que mantienen un monitoreo constante sobre los caudales y las condiciones de seguridad de las estructuras.

El coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la AMDC, Julio Quiñones, destacó que las precipitaciones recientes, aunque beneficiosas para el sistema de abastecimiento, también incrementan el riesgo de saturación de suelos y deslizamientos en zonas vulnerables de la capital.