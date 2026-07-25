Tegucigalpa registra unas 400 denuncias por robo de vehículos en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El robo de vehículos continúa siendo uno de los delitos que más preocupa a los capitalinos. En lo que va de 2026, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha recibido alrededor de 400 denuncias por este tipo de hechos en Tegucigalpa, según informó la institución. La portavoz de la DPI, Yoselin Mairena, indicó que la mayor incidencia de este delito se concentra en la capital y la zona norte del país. En consecuencia, las autoridades mantienen operativos para identificar y capturar a las estructuras criminales dedicadas al robo de vehículos.

Las cifras se conocen en medio de una serie de asaltos registrados en los últimos días, que han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de conductores, especialmente de motociclistas. Uno de los casos más recientes ocurrió en el sector de San Francisco, donde un ciudadano fue interceptado por delincuentes que lo despojaron de su motocicleta. A ese hecho se suma otro asalto reportado hace menos de 24 horas en la colonia 21 de Febrero, también en la capital. El robo quedó captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo varios sujetos amenazan al conductor para obligarlo a entregar la motocicleta y posteriormente huyen con rumbo desconocido.