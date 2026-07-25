Obras en la colonia 21 de Octubre alcanzan un 80% de avance y concluirían en agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos para rehabilitar un tramo de la colonia 21 de Octubre registran un 80% de avance y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prevé concluir la obra a finales de agosto. La intervención comenzó en mayo de 2026, luego de que un deslizamiento de tierra, provocado por precipitaciones, comprometiera la estabilidad de la vía. De acuerdo con la información brindada por las autoridades municipales, para su ejecución se destinaron más de 2.8 millones de lempiras.

Actualmente, las labores se concentran en la construcción de un muro de contención que permitirá reforzar el terreno y reducir el riesgo de nuevos deslizamientos en este sector de la capital. Las cuadrillas trabajan en la estabilización del talud, la recuperación de la calle, la reconstrucción de aceras y bordillos, así como en la rehabilitación del sistema de drenaje pluvial para mejorar el manejo de las aguas lluvias. Según la comuna capitalina, una vez concluidas las obras, más de 9,500 conductores que circulan diariamente por la zona podrán transitar con mayor seguridad, una vez se concluya el proyecto. La obra tiene un plazo de ejecución de 90 días y, de acuerdo con la planificación municipal, estará finalizado a finales de agosto o incluso antes.