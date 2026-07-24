Cerca de 200 mil vehículos entran al DC de municipios aledaños que complican el tráfico

Tegucigalpa, Honduras.- La movilidad en el Distrito Central es uno de los desafíos que enfrentan todos los capitalinos por la cantidad de vehículos que diariamente ingresan a la ciudad durante las horas de mayor congestión.
De acuerdo con datos proporcionados por la Alcaldía Municipal del Dsitrito Central, alrededor de 200 mil vehículos entran a la capital hondureña en la jornada de la mañana y una cifra similar sale por la tarde.
El alcalde Juan Diego Zelaya, informó que la cantidad de vehículos que circulan en la zona metropolitana supera los registros habituales, debido a que la capital recibe a miles de conductores provenientes de municipios cercanos que se trasladan por motivos laborales, educativos y comerciales.
“Tenemos circulando aproximadamente 800,000 entre motos y carros”, detalló Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la AMDC, al referirse al censo realizado en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, además de los registros municipales.
Sin embargo, aclaró que esta cifra incluye tanto los vehículos registrados en el Distrito Central como aquellos que ingresan diariamente desde otros sectores del departamento de Francisco Morazán.
Según Carrasco, técnicamente Tegucigalpa concentra cerca de 620,000 vehículos en circulación, pero la carga vial aumenta debido al flujo externo que recibe la ciudad todos los días.
“Lo que pasa es que tenemos un ingreso diario de casi 200,000 carros que entran por todas las zonas de acceso”, explicó el funcionario de Movilidad Urbana.
Entre los principales puntos de ingreso mencionó las salidas hacia el norte, sur y oriente, además de sectores como Tatumbla y otras conexiones que permiten el acceso de conductores provenientes de municipios aledaños.
Durante las primeras horas del día, miles de vehículos ingresan a la capital generando mayor tráfico en las principales vías, donde se concentran los embotellamientos en horarios laborales.
La situación se repite durante la tarde, cuando aproximadamente 200,000 vehículos abandonan la capital en la llamada hora pico, provocando congestionamientos en las principales salidas.
Ante este panorama, Carrasco indicó que este fenómeno debe ser tomado en cuenta al momento de diseñar proyectos de movilidad y soluciones para reducir los tiempos de traslado de los capitalinos.
El crecimiento del parque vehicular ha sido uno de los factores que ha incrementado los problemas de tráfico en la ciudad, especialmente en zonas donde convergen rutas de transporte público y vehículos particulares.
Otra causa que agrava el tráfico
Según especialistas en movilidad urbana y ciudadanos que circulan por las calles de la ciudad, las malas prácticas al volante como estacionarse en zonas prohibidas, bloquear intersecciones, cambiar de carril sin precaución, no respetar señales de tránsito y conducir de forma agresiva, contribuyen a generar tráfico en las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha señalado en diferentes reportes que una parte importante de los accidentes de tránsito está relacionada con errores humanos, entre ellos la imprudencia, el irrespeto a las normas y la falta de cultura vial entre los usuarios de las carreteras.
Expertos en transporte urbano consideran que la solución al tráfico debe incluir educación vial permanente desde las escuelas, campañas para conductores y mayor cumplimiento de las normas.
Acciones como respetar los carriles, evitar estacionamientos indebidos y dar prioridad al transporte público pueden reducir los puntos de congestionamiento.
Además del crecimiento del parque vehicular, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos internacionales de seguridad vial han identificado el factor humano como uno de los principales elementos que influyen en los problemas de movilidad y accidentes.