Cerca de 200 mil vehículos entran al DC de municipios aledaños que complican el tráfico

Tegucigalpa, Honduras.- La movilidad en el Distrito Central es uno de los desafíos que enfrentan todos los capitalinos por la cantidad de vehículos que diariamente ingresan a la ciudad durante las horas de mayor congestión.

De acuerdo con datos proporcionados por la Alcaldía Municipal del Dsitrito Central, alrededor de 200 mil vehículos entran a la capital hondureña en la jornada de la mañana y una cifra similar sale por la tarde.

El alcalde Juan Diego Zelaya, informó que la cantidad de vehículos que circulan en la zona metropolitana supera los registros habituales, debido a que la capital recibe a miles de conductores provenientes de municipios cercanos que se trasladan por motivos laborales, educativos y comerciales.

“Tenemos circulando aproximadamente 800,000 entre motos y carros”, detalló Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la AMDC, al referirse al censo realizado en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, además de los registros municipales.

Sin embargo, aclaró que esta cifra incluye tanto los vehículos registrados en el Distrito Central como aquellos que ingresan diariamente desde otros sectores del departamento de Francisco Morazán.

Según Carrasco, técnicamente Tegucigalpa concentra cerca de 620,000 vehículos en circulación, pero la carga vial aumenta debido al flujo externo que recibe la ciudad todos los días.

“Lo que pasa es que tenemos un ingreso diario de casi 200,000 carros que entran por todas las zonas de acceso”, explicó el funcionario de Movilidad Urbana.