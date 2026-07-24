Cortes de energía programados para este sábado 25 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevos cortes de energía programados para este sábado 25 de julio en varios sectores de San Pedro Sula, departamento de Cortés, como parte de los trabajos de mantenimiento que realiza en la red de distribución.
Según el calendario oficial de la estatal, la interrupción del servicio se extenderá durante ocho horas, por lo que decenas de colonias, residenciales, empresas e instituciones permanecerán temporalmente sin electricidad.
La ENEE explicó que estas labores buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio, por lo que recomendó a la población tomar las medidas necesarias antes del inicio de los trabajos.
Cortes de energía programados
San Pedro Sula, Cortés (8:00 A.M. - 4:00 P.M.)
INHDELVA SPS (plantel Nike Factory), bomba de agua Familia Giacomán.
Colonias Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, Perfecto Vásquez, Brisas del Merendón, Brisas del Campo, Villa Asturias, El Periodista, Municipal y Brisas del Polvorín.
Residenciales Villas del Valle, Miguel Ángel Pavón I y II, Villa Asturias II, El Paraíso y Valle Escondido.
También serán afectados Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega Walmart, Bodega Nestlé, Industrias Madona, Desarrollos Metálicos, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Panadería Jerusalén, Caobas de Honduras, Inversiones Palmarosa, Fundación Mhotivo, Plásticos Industriales Star, INTAE, Ciudad Mujer, la Dirección General de Tránsito de la zona norte, la Clínica Periférica y el IHSS Calpules.
Hasta el momento de la publicación de esta información, este es el único corte de energía programado por la ENEE para el sábado 25 de julio.
En caso de que la estatal anuncie nuevas interrupciones o modifique el calendario de mantenimientos, esta información será actualizada oportunamente.