Cortes de energía programados para este sábado 25 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevos cortes de energía programados para este sábado 25 de julio en varios sectores de San Pedro Sula, departamento de Cortés, como parte de los trabajos de mantenimiento que realiza en la red de distribución.

Según el calendario oficial de la estatal, la interrupción del servicio se extenderá durante ocho horas, por lo que decenas de colonias, residenciales, empresas e instituciones permanecerán temporalmente sin electricidad.

La ENEE explicó que estas labores buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio, por lo que recomendó a la población tomar las medidas necesarias antes del inicio de los trabajos.