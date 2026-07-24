Salud vigila a tres personas por sospechas de sarampión en Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia a tres personas en el departamento de Atlántida por sospechas de sarampión, mientras se esperan los resultados de laboratorio que confirmarán o descartarán la enfermedad. La jefa regional de la Secretaría de Salud en Atlántida, Claudia Cartagena, informó que los casos sospechosos fueron detectados recientemente y sus muestras fueron enviadas al Departamento de Virología, instancia encargada de realizar el análisis correspondiente. Las autoridades no detallaron los perfiles de los sospechosos; son embargo, aseguraron que hasta el momento no se reportan casos confirmados de sarampión en el departamento. Pese a que no hay casos confirmados, se mantiene un monitoreo constante de los pacientes y de su entorno cercano como medida preventiva.

A nivel nacional, las autoridades sanitarias confirmaron 12 casos de sarampión, casi la mitad de los casos son personas que ingresaron al país desde Guatemala, lo que ha encendido las alertas en las autoridades de salud. El incremento de los casos de sarampión, así como de otras enfermedades, se debe a los bajos niveles de vacunación que hay en el territorio. Ante eso, la especialista expresó su preocupación por la disminución en la cobertura de inmunización, señalando que uno de los factores que ha incidido es el movimiento antivacunas, lo que pone en riesgo a la población, especialmente a los grupos más vulnerables. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la vacunación. "Los menores de un año son los que presentan mayor riesgo de complicaciones”, advirtió Cartagena. Recordó que el esquema nacional de vacunación contempla la aplicación de la dosis contra el sarampión a partir de los seis meses de edad en situaciones especiales.