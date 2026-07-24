Vaguada dejará lluvias débiles y polvo del Sahara seguirá afectando el país este 24 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones cálidas y secas persisten este viernes -24 de julio- en la mayor parte de Honduras, informó Mario Centeno, de Copeco, al detallar el pronóstico del tiempo para el territorio nacional.
Durante la tarde, la formación de una vaguada en altura provocará precipitaciones débiles aisladas en sectores de las regiones Occidental y Oriental, según el reporte meteorológico.
Además, el polvo del Sahara continúa sobre el territorio nacional en concentraciones inferiores a 40 microgramos por metro cúbico, de acuerdo con la información proporcionada.
“Las condiciones cálidas y secas en la mayor parte del país”, detalló Mario Centeno, quien agregó que las lluvias previstas estarán relacionadas con la vaguada en altura que afectará algunos sectores durante la tarde.
El oleaje en el mar Caribe se mantiene entre uno y tres pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará valores de dos a cuatro pies, indicó el reporte.
Temperaturas
Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 18 °C durante la jornada. En la región Central se esperan máximas de 32 °C y mínimas de 19 °C.
En la región Insular se prevé una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 27 °C, mientras que para la región Norte se esperan valores máximos de 34 °C y mínimos de 23 °C.
La región Oriental tendrá temperaturas entre los 32 °C como máxima y 18 °C como mínima, según el pronóstico compartido por Copeco.
Para la zona Sur se mantienen las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 39 °C y una mínima de 24 °C. En la región Occidental se esperan 29 °C como máxima y 18 °C como mínima.
El pronóstico mantiene la presencia de calor en gran parte del territorio hondureño, con lluvias puntuales en zonas específicas y la continuidad del ingreso de partículas de polvo del Sahara.
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