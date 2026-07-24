Vaguada dejará lluvias débiles y polvo del Sahara seguirá afectando el país este 24 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones cálidas y secas persisten este viernes -24 de julio- en la mayor parte de Honduras, informó Mario Centeno, de Copeco, al detallar el pronóstico del tiempo para el territorio nacional. Durante la tarde, la formación de una vaguada en altura provocará precipitaciones débiles aisladas en sectores de las regiones Occidental y Oriental, según el reporte meteorológico. Además, el polvo del Sahara continúa sobre el territorio nacional en concentraciones inferiores a 40 microgramos por metro cúbico, de acuerdo con la información proporcionada.

“Las condiciones cálidas y secas en la mayor parte del país”, detalló Mario Centeno, quien agregó que las lluvias previstas estarán relacionadas con la vaguada en altura que afectará algunos sectores durante la tarde.

El oleaje en el mar Caribe se mantiene entre uno y tres pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará valores de dos a cuatro pies, indicó el reporte.



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