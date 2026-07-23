Escolares lideran jornada de reforestación en el parque Juana Laínez

Tegucigalpa, Honduras.- Las manos cubiertas de tierra húmeda, los uniformes marcados por el esfuerzo de la jornada, pero el rostro iluminado por la ilusión, decenas de niños apretaron con delicadeza las raíces de los nuevos árboles contra el suelo del parque cerro Juana Laínez. Cada movimiento, lleno de cuidado y dedicación, simbolizó la siembra de una nueva vida en este pulmón verde capitalino, demostrando que los pequeños gigantes del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO han asumido con absoluto fervor su rol como guardianes de la naturaleza.

Aproximándose al gran cierre de esta duodécima edición, los Comités Ambientales trasladaron sus valiosas lecciones fuera de las aulas para encabezar una masiva jornada de reforestación. La actividad liderada por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), contó con el acompañamiento del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, acompañado de su esposa Paola Rubí y su hija Natalia Zelaya.

Expertos en acción frente a las autoridades

Con un alto nivel de soltura y seguridad que dan semanas de aprendizaje en compostaje y cuidado ambiental, los escolares sorprendieron al edil capitalino explicándole a detalle cada una de las estrategias necesarias para proteger el ecosistema. Como verdaderos profesionales en la materia compartieron sus conocimientos sobre la economía circular, importancia de nutrir la tierra y concientización en el ahorro de agua y de energía. Durante el recorrido por las áreas de siembra, el alcalde Juan Diego Zelaya no ocultó su entusiasmo ante la entrega y el nivel de conciencia demostrado por los estudiantes:

"Es una bellezada, porque los niños están aprendiendo la importancia de cuidar el medio ambiente y de la economía circular. La idea es que esta generación le enseñe también a los adultos que ya estamos 'camuleanos' a cuidar el agua y la naturaleza para tener una mejor ciudad", expresó Zelaya. Al ser consultado sobre cómo se conecta esta reforestación con la actual crisis hídrica que afecta a la capital, el edil enfatizó el valor de cada planta sembrada.

"Cada arbolito que sembramos es una represa pequeña. Esto es amor; si tenemos amor por nuestra ciudad, plantar un árbol en familia es un acto de amor. Si el 10% de los capitalinos sembráramos un árbol, tendríamos 170,000 nuevos árboles. Para eso es este proyecto de EL HERALDO, al cual reafirmamos nuestro compromiso de apoyarlos en todo lo que necesiten", sostuvo el alcalde. Gladys Ramírez, docente del Centro de Educación Básica (CEB) Roberto Suazo Córdova, destacó la alegría con la que se vivió la actividad y la responsabilidad adquirida. "Fue una actividad muy bonita donde los estudiantes lo disfrutaron muchísimo porque vieron la importancia de sembrar y cuidar un árbol. No solo se trata de plantar, también de darle seguimiento, y nosotros como Escuela Amigable prometemos venir a revisar cómo van evolucionando las plantas que sembramos hoy", afirmó la maestra.

La jornada dejó también pinceladas de inocencia y ternura que reflejan la profunda conexión que los niños desarrollaron con sus plantas. Paola Rodríguez, estudiante del CEB Roberto Sosa, contó con orgullo que logró plantar entre cinco y seis árboles, a los cuales bautizó con nombres muy especiales: "A todas les puse nombre: Bombón, Burbuja, Bellota, Pedrito y Pulguita. A Pedrito y Pulguita las planté junto con el alcalde. Cada vez que me traigan a pasear al parque voy a venir a echarles agua", relató la pequeña con una sonrisa. El proyecto promovido por EL HERALDO reafirma su legado educativo en la capital mediante la siembra de árboles para la ciudad y la semilla de conciencia que florecerá en las futuras generaciones.

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