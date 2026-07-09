  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA

A través de dinámicas ecológicas y creativas, los nuevos líderes ambientales ratifican la cultura de la economía circular en la semana 7 de Escuelas Amigables con el Ambiente

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 09:57
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
1 de 16

Nestlé y Vanguardia forjaron héroes ambientales en la Semana 7 del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
2 de 16

Con pincel en mano y mucha imaginación, los escolares detallaron la pintura de una macetera plástica. La actividad fomentó la reutilización creativa como alternativa para reducir los desechos que llegan a los rellenos sanitarios.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
3 de 16

La combinación de talleres artísticos y prácticos despertó el liderazgo ecológico en las aulas, enseñando a la niñez que cada pequeña acción cuenta para el cuidado de los ecosistemas.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
4 de 16

También se utilizaron latas recicladas que se convertirán en alcancías o recipientes para guardar varios productos.

 Foto: Estalin Irías
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
5 de 16

Nestlé y Vanguardia están aliados estratégicamente a través del programa "Reciclando Ando con Nestlé".

 Foto: Estalin Irías
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
6 de 16

Dentro de los salones de clase se vivió un ambiente de armonía entre estudiantes, docentes y organizadores.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
7 de 16

Esta postal grupal refleja la unión de esfuerzos entre la empresa privada, maestros y alumnos para consolidar comunidades educativas más sostenibles.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
8 de 16

La dinámica incluyó el uso de materiales interactivos como pelotas plásticas y recipientes reutilizables para enseñarles la importancia de las tres R.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
9 de 16

El vínculo directo de los niños con un ser vivo busca sensibilizar a la niñez sobre la responsabilidad de proteger los ecosistemas desde una edad temprana.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
10 de 16

El taller enseñó a los niños el doble valor del proyecto: cuidar el planeta mediante el reciclaje y fomentar el hábito del ahorro en casa con nuevas alcancías.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
11 de 16

Durante este espacio, los guías demostraron de forma práctica cómo preparar la tierra y sembrar adecuadamente para asegurar que las plantas crezcan sanas y sigan purificando el aire.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
12 de 16

Camila, estudiante del CEB Roberto Suazo Córdova, luce orgullosa su nueva planta.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
13 de 16

Camila se comprometió a cuidar y alimentar la vida de esta planta para que crezca fuerte.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
14 de 16

Vanguardia distribuyó pelotas plásticas para coronar una jornada donde los niños fueron el principal foco de atención.

 Foto: Alberto Cerrato/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
15 de 16

Ahora este pequeño futbolista recordará a través del juego la importancia de reciclar adecuadamente el plástico.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA
16 de 16

La sonrisa de los niños refleja el verdadero éxito de la Semana 7 de Escuelas Amigables con el Ambiente. Aquí queda plasmada la alegría y el compromiso de una niñez dispuesta a liderar la protección de nuestro planeta.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Cargar más fotos