Plantas, reciclaje y un fiel compromiso: Así finaliza la Semana 7 de EAA

Nestlé y Vanguardia forjaron héroes ambientales en la Semana 7 del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO.
Con pincel en mano y mucha imaginación, los escolares detallaron la pintura de una macetera plástica. La actividad fomentó la reutilización creativa como alternativa para reducir los desechos que llegan a los rellenos sanitarios.
La combinación de talleres artísticos y prácticos despertó el liderazgo ecológico en las aulas, enseñando a la niñez que cada pequeña acción cuenta para el cuidado de los ecosistemas.
También se utilizaron latas recicladas que se convertirán en alcancías o recipientes para guardar varios productos.
Nestlé y Vanguardia están aliados estratégicamente a través del programa "Reciclando Ando con Nestlé".
Dentro de los salones de clase se vivió un ambiente de armonía entre estudiantes, docentes y organizadores.
Esta postal grupal refleja la unión de esfuerzos entre la empresa privada, maestros y alumnos para consolidar comunidades educativas más sostenibles.
La dinámica incluyó el uso de materiales interactivos como pelotas plásticas y recipientes reutilizables para enseñarles la importancia de las tres R.
El vínculo directo de los niños con un ser vivo busca sensibilizar a la niñez sobre la responsabilidad de proteger los ecosistemas desde una edad temprana.
El taller enseñó a los niños el doble valor del proyecto: cuidar el planeta mediante el reciclaje y fomentar el hábito del ahorro en casa con nuevas alcancías.
Durante este espacio, los guías demostraron de forma práctica cómo preparar la tierra y sembrar adecuadamente para asegurar que las plantas crezcan sanas y sigan purificando el aire.
Camila, estudiante del CEB Roberto Suazo Córdova, luce orgullosa su nueva planta.
Camila se comprometió a cuidar y alimentar la vida de esta planta para que crezca fuerte.
Vanguardia distribuyó pelotas plásticas para coronar una jornada donde los niños fueron el principal foco de atención.
Ahora este pequeño futbolista recordará a través del juego la importancia de reciclar adecuadamente el plástico.
La sonrisa de los niños refleja el verdadero éxito de la Semana 7 de Escuelas Amigables con el Ambiente. Aquí queda plasmada la alegría y el compromiso de una niñez dispuesta a liderar la protección de nuestro planeta.