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¡Creatividad que salva al planeta! Escolares emprendieron con Feria de Reciclaje

Clubes Ecológicos aplicaron conocimientos de las Escuelas Amigables con el Ambiente a través del emprendedurismo sostenible

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 13:52
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Comités Ambientales de las Escuelas Amigables con el Ambiente tomaron control del Parque Central para exponer sus productos elaborados con materiales reciclables.

 David Romero/EL HERALDO
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Familias y transeúntes se acercaron curiosos a las mesas de exposición para admirar las ingeniosas lapiceras de Minions, flores y coloridos contenedores creados con botellas plásticas y cartón.

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Los 'stands' exhibieron el increíble talento de los escolares para transformar materiales reciclados en creativas marionetas, maceteras y llamativas figuras de animales.

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Escolares del Comité Ambiental del CEB Lempira ofrecen orgullosos sus productos elaborados con materiales reutilizables.

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CEB Rafael Pineda Ponce #2. Los pequeños defensores del planeta ofrecieron sus productos en la Plaza Central.

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Los escolares del CEB Ramón Calix Figueroa ofrecieron plantas sembradas en maceteras de aserrín, botellas decoradas, carteras y todo tipo de productos de materiales que otros desechan.

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Los niños del Club Ecológico del CEB Roberto Suazo Córdova se convirtieron en emprendedores. Recorrieron cada rincón de la plaza Central ofreciendo sus productos.

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Los pequeños expositores fueron los encargados de atender a cada visitante que se acercaba a las carpas, donde explicaron con detalle el proceso de recolección y transformación de cada manualidad.

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A inmediaciones de la imponente Catedral de San Miguel Arcángel en el centro histórico se llevó a cabo la Feria de Reciclaje.

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Cada pieza exhibida reflejó horas de esfuerzo, dedicación y una gran imaginación aplicada a la reutilización de residuos.

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El evento reunió a las escuelas participantes del proyecto ambiental pudiendo compartir diferentes ideas acerca de cómo reciclar. Estos pequeños lo dieron todo durante la jornada.

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En la feria se ofrecieron productos como una macetera amarilla con una figura sonriente a partir de un envase plástico desechable.

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Cuadro artístico realizado con tapas de refresco. Cada producto elaborado por los niños fue una muestra de talento y creatividad.

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Esta divertida lámpara roja con cara fue expuesta en la feria a la espera que un transeúnte la adquiriera y se la llevara a casa para encontrarle uso.

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Maceteras biodegradables elaboradas de aserrín con engrudo, con su suculenta llamaron mucho la atención de los clientes.

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Un molino de viento, elaborado minuciosamente con cartón corrugado, paletas de madera y una tapita plástica es una muestra de la creatividad de los emprendedores.

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Los defensores ambientales continúan representando la generación que velará por un futuro más sostenible.

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La licenciada Merlin Flores, subdirectora del CEB Ramón Cálix Figueroa demostró con orgullo las marionetas hechas por sus alumnos.

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La imaginación para crear desde lo que muchos considera "basura" define el entusiasmo de los niños con la causa.

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La alegría y energía de las escuelas reflejó el espíritu de una juventud comprometida en el cuidado del ambiente para construir un futuro más verde en su comunidad.

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