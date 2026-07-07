¡Creatividad que salva al planeta! Escolares emprendieron con Feria de Reciclaje

Comités Ambientales de las Escuelas Amigables con el Ambiente tomaron control del Parque Central para exponer sus productos elaborados con materiales reciclables.
Familias y transeúntes se acercaron curiosos a las mesas de exposición para admirar las ingeniosas lapiceras de Minions, flores y coloridos contenedores creados con botellas plásticas y cartón.
Los 'stands' exhibieron el increíble talento de los escolares para transformar materiales reciclados en creativas marionetas, maceteras y llamativas figuras de animales.
Escolares del Comité Ambiental del CEB Lempira ofrecen orgullosos sus productos elaborados con materiales reutilizables.
CEB Rafael Pineda Ponce #2. Los pequeños defensores del planeta ofrecieron sus productos en la Plaza Central.
Los escolares del CEB Ramón Calix Figueroa ofrecieron plantas sembradas en maceteras de aserrín, botellas decoradas, carteras y todo tipo de productos de materiales que otros desechan.
Los niños del Club Ecológico del CEB Roberto Suazo Córdova se convirtieron en emprendedores. Recorrieron cada rincón de la plaza Central ofreciendo sus productos.
Los pequeños expositores fueron los encargados de atender a cada visitante que se acercaba a las carpas, donde explicaron con detalle el proceso de recolección y transformación de cada manualidad.
A inmediaciones de la imponente Catedral de San Miguel Arcángel en el centro histórico se llevó a cabo la Feria de Reciclaje.
Cada pieza exhibida reflejó horas de esfuerzo, dedicación y una gran imaginación aplicada a la reutilización de residuos.
El evento reunió a las escuelas participantes del proyecto ambiental pudiendo compartir diferentes ideas acerca de cómo reciclar. Estos pequeños lo dieron todo durante la jornada.
En la feria se ofrecieron productos como una macetera amarilla con una figura sonriente a partir de un envase plástico desechable.
Cuadro artístico realizado con tapas de refresco. Cada producto elaborado por los niños fue una muestra de talento y creatividad.
Esta divertida lámpara roja con cara fue expuesta en la feria a la espera que un transeúnte la adquiriera y se la llevara a casa para encontrarle uso.
Maceteras biodegradables elaboradas de aserrín con engrudo, con su suculenta llamaron mucho la atención de los clientes.
Un molino de viento, elaborado minuciosamente con cartón corrugado, paletas de madera y una tapita plástica es una muestra de la creatividad de los emprendedores.
Los defensores ambientales continúan representando la generación que velará por un futuro más sostenible.
La licenciada Merlin Flores, subdirectora del CEB Ramón Cálix Figueroa demostró con orgullo las marionetas hechas por sus alumnos.
La imaginación para crear desde lo que muchos considera "basura" define el entusiasmo de los niños con la causa.
La alegría y energía de las escuelas reflejó el espíritu de una juventud comprometida en el cuidado del ambiente para construir un futuro más verde en su comunidad.