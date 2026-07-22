La SIT y la Fundación Cristo del Picacho unen esfuerzos para restaurar espacio turístico

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Fundación Cristo del Picacho iniciaron acercamientos para mejorar las condiciones del Parque Naciones Unidas El Picacho, uno de los principales atractivos turísticos del Distrito Central.

Representantes de ambas instituciones, junto a autoridades del sector turismo, sostuvieron una reunión de trabajo para identificar proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura y al desarrollo del espacio natural ubicado en una de las zonas montañosas de Tegucigalpa.

El encuentro busca establecer mecanismos de colaboración para potenciar la zona turística y garantizar mejores condiciones para los visitantes que llegan al mirador capitalino, considerado un punto emblemático de la ciudad.

El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, destacó la necesidad de brindar facilidades a los turistas mediante mejoras en las calles de acceso, estacionamientos adecuados y un sistema de iluminación que permita fortalecer la experiencia de quienes visitan el lugar.

Según lo expresó el titular de la SIT, el objetivo es que El Picacho cuente con una infraestructura acorde al potencial turístico que posee la capital, mediante intervenciones que permitan conservar y mejorar sus instalaciones.

La directora ejecutiva de la Fundación Cristo del Picacho, Melissa Ayes, resaltó la disposición de la SIT para apoyar las necesidades del sitio, entre ellas la rehabilitación de las vías de acceso, mantenimiento y reparación del monumento.