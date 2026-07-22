La SIT y la Fundación Cristo del Picacho unen esfuerzos para restaurar espacio turístico

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Fundación Cristo del Picacho iniciaron acercamientos para mejorar las condiciones del Parque Naciones Unidas El Picacho, uno de los principales atractivos turísticos del Distrito Central.
Representantes de ambas instituciones, junto a autoridades del sector turismo, sostuvieron una reunión de trabajo para identificar proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura y al desarrollo del espacio natural ubicado en una de las zonas montañosas de Tegucigalpa.
El encuentro busca establecer mecanismos de colaboración para potenciar la zona turística y garantizar mejores condiciones para los visitantes que llegan al mirador capitalino, considerado un punto emblemático de la ciudad.
El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, destacó la necesidad de brindar facilidades a los turistas mediante mejoras en las calles de acceso, estacionamientos adecuados y un sistema de iluminación que permita fortalecer la experiencia de quienes visitan el lugar.
Según lo expresó el titular de la SIT, el objetivo es que El Picacho cuente con una infraestructura acorde al potencial turístico que posee la capital, mediante intervenciones que permitan conservar y mejorar sus instalaciones.
La directora ejecutiva de la Fundación Cristo del Picacho, Melissa Ayes, resaltó la disposición de la SIT para apoyar las necesidades del sitio, entre ellas la rehabilitación de las vías de acceso, mantenimiento y reparación del monumento.
El monumento del Cristo de El Picacho, por estar ubicado en una zona de montaña, enfrenta afectaciones provocadas por las condiciones climáticas, por lo que la fundación también plantea acciones para conservar esta estructura y promover el atractivo turístico.
El Parque Naciones Unidas El Picacho es considerado uno de los principales pulmones verdes del Distrito Central y un espacio utilizado para actividades de recreación, convivencia familiar y turismo.
La iniciativa contempla sumar esfuerzos entre instituciones públicas y organizaciones vinculadas al desarrollo turístico para lograr una recuperación integral del sitio.
Según las autoridades, entre las necesidades identificadas se encuentran el mejoramiento de los accesos, obras de mantenimiento y acciones que permitan ofrecer un entorno más seguro y atractivo para los visitantes.
La SIT aseguró que continuará trabajando junto a diferentes instituciones para ejecutar proyectos que fortalezcan la infraestructura pública y aporten al crecimiento turístico, económico y social del país.
Por otra parte, la Alcaldía Municipal del Distrito Central realiza bacheo en la vía que dirige hacia El Picacho para facilitar el tránsito hacia la zona.