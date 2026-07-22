Investigación contra Roosevelt Hernández continúa sin rumbo definido en la Fiscalía

Tegucigalpa, Honduras.- La investigación contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, está engavetada en el Ministerio Público (MP), según denunciaron defensores de derechos humanos.

"No se ha librado ese requerimiento fiscal, justamente nos extraña porque podría haber un pacto oscuro bajo la mesa que detenga este requerimiento fiscal que esté atrapando la justicia y no se le aplique la sanción correspondiente al general Roosevelt Hernández por haber atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Honduras", explicó la defensora de derechos humanos, Dina Meza.

En marzo, la Fiscalía de la República solicitó a un Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, la juramentación de un perito que se encargue de analizar información relacionada con denuncias interpuestas por periodistas contra Hernández.

Meza señaló que, de manera extraoficial, se maneja que Hernández podría enfrentar acusaciones por los delitos de violencia contra periodistas, aunque hasta ahora el Ministerio Público no ha confirmado la presentación de un requerimiento fiscal.

La defensora insistió en la necesidad de que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes a partir de las denuncias que fueron interpuestas.

Sin embargo, autoridades del Ministerio Público explicaron a EL HERALDO que, a tres meses de solicitar la juramentación de un perito para analizar el caso, no existe información oficial sobre la presentación de un posible requerimiento fiscal contra el exfuncionario.