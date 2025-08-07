SIP condena intimidación contra periodistas en Honduras y exige garantías

Tegucigalpa, Honduras.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves enérgicamente una campaña de intimidación contra al menos nueve periodistas hondureños, quienes han sido blanco de ataques sistemáticos que vulneran sus derechos fundamentales. La organización calificó los hechos como “graves” y exigió al Estado hondureño llevar a cabo una investigación seria, que permita identificar y sancionar a los responsables. El pronunciamiento fue emitido este jueves, 7 de agosto, y recoge la preocupación de la SIP por el clima de hostigamiento que se está gestando contra la prensa, especialmente en un contexto político-electoral.

Según denuncias de medios y redes de periodistas, las agresiones van desde campañas de difamación en redes sociales hasta amenazas directas contra comunicadores críticos. El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, repudió "la estigmatización y el amedrentamiento contra periodistas y medios independientes, acciones que profundizan la intolerancia, agravan la polarización y debilitan la democracia". Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, advirtió que "las campañas de descrédito, los insultos y la retórica hostil contra la prensa pueden desembocar en episodios lamentables de violencia". Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, instó a las autoridades a intervenir con urgencia. "Consideramos esta situación una seria amenaza para la seguridad de los periodistas", afirmó. Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que "el uso de pancartas para desacreditar e intimidar no es una expresión amparada por la libertad de expresión; por el contrario, busca generar miedo y silenciar a la prensa independiente".

No es primera vez que la SIP denuncia ataques en Honduras; a principios de este año, la organización denunció que altos mandos militares presionaron a más de una decena de medios para revelar sus fuentes informativas, lo que representa una violación directa a los principios de confidencialidad y libertad de expresión. Asimismo, en abril, la SIP presentó un informe en el que alertó sobre una política sistemática de intimidación contra medios y periodistas por parte de algunas instituciones estatales, lo cual incluye el uso del aparato judicial como herramienta para censurar o desgastar a comunicadores. En este nuevo llamado, la SIP recordó que las agresiones contra periodistas deben ser tratadas con seriedad y no pueden normalizarse en ninguna democracia. También instó al Estado a adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos, proteger a quienes ejercen el periodismo y prevenir que el miedo se traduzca en autocensura. Este nuevo llamado internacional aumenta la presión sobre el gobierno hondureño para que se comprometa a garantizar la libertad de prensa, especialmente de cara a los próximos comicios, donde el acceso a información veraz y plural será determinante para la ciudadanía. Además de la SIP, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) también emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a los comunicadores agredidos. El gremio denunció el incremento de discursos estigmatizantes desde sectores de poder que señalan a la prensa como enemiga, lo que ha derivado en mayores niveles de acoso digital y físico. Por su parte, la Red Centroamericana de Periodistas advirtió que esta situación en Honduras no es aislada, sino parte de un patrón creciente en la región, donde se busca debilitar el rol de la prensa crítica mediante amenazas, demandas judiciales abusivas, espionaje, y presiones económicas o institucionales.

Ataques sistemáticos