Reprograman juramentación de perito que investigará denuncias contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la audiencia estaba programada para este viernes -20 de marzo- a las 9:30 de la mañana, se reprograma la juramentación del perito encargado de investigar las denuncias interpuestas contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por ataques a periodistas.
La abogada Doris Imelda Madrid informó que la audiencia de hoy se suspendió para el día 13 de abril del presente año a las 10:30 de la mañana.
"La perito asignada para hacer todo este vaciado en redes y periódicos digitales se encuentra en otro juicio que aún no ha finalizado, y por eso es la reprogramación", explicó Madrid.
El Ministerio Público solicitó ante un juzgado penal la juramentación de un perito que se encargue de analizar información relacionada con denuncias interpuestas por periodistas contra Hernández.
Según Yuri Mora, vocero del MP, las acciones forman parte de un proceso investigativo que se encuentra en desarrollo dentro de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
El funcionario explicó que estas denuncias están vinculadas a declaraciones realizadas por el exjefe militar en diferentes espacios mediáticos, las cuales ahora forman parte del análisis investigativo que desarrolla el MP.
El perito tendrá la responsabilidad de examinar videos y otros materiales audiovisuales que forman parte de las evidencias presentadas y sustentar las denuncias.
Roosevelt Hernández desató en febrero de 2025 una campaña de intimidación contra los periodistas y medios de comunicación y el último movimiento que ha hecho es pretender demandar a 12 medios del país por publicar investigaciones e información general sobre la institución y su liderazgo.
Entre los medios atacados destacan: EL HERALDO, LA PRENSA, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q´Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.