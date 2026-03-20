Reprograman juramentación de perito que investigará denuncias contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la audiencia estaba programada para este viernes -20 de marzo- a las 9:30 de la mañana, se reprograma la juramentación del perito encargado de investigar las denuncias interpuestas contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por ataques a periodistas.

La abogada Doris Imelda Madrid informó que la audiencia de hoy se suspendió para el día 13 de abril del presente año a las 10:30 de la mañana.

"La perito asignada para hacer todo este vaciado en redes y periódicos digitales se encuentra en otro juicio que aún no ha finalizado, y por eso es la reprogramación", explicó Madrid.