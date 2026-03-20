Juramentarán perito que investigará denuncias de periodistas contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades judiciales informaron que este viernes -20 de marzo- se juramentará al perito encargado de investigar las denuncias interpuestas contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por ataques a periodistas.

Tras la juramentación, el especialista avanzará en las diligencias del caso, que incluyen el análisis de videos y otros materiales audiovisuales presentados como evidencia.

El objetivo de la investigación es determinar si el contenido sustenta las acusaciones en contra del exjerarca militar o, en su defecto, descartar su responsabilidad.