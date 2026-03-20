Juramentarán perito que investigará denuncias de periodistas contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades judiciales informaron que este viernes -20 de marzo- se juramentará al perito encargado de investigar las denuncias interpuestas contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por ataques a periodistas.
Tras la juramentación, el especialista avanzará en las diligencias del caso, que incluyen el análisis de videos y otros materiales audiovisuales presentados como evidencia.
El objetivo de la investigación es determinar si el contenido sustenta las acusaciones en contra del exjerarca militar o, en su defecto, descartar su responsabilidad.
De acuerdo con el MP, las denuncias están relacionadas con declaraciones emitidas por Hernández en distintos espacios mediáticos, las cuales ahora forman parte del proceso investigativo.
Uno de los casos surge a raíz de la denuncia presentada por Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), luego de que el medio de las Fuerzas Armadas publicara una portada con la frase “sicarios de la verdad”.
Asimismo, el exjefe militar enfrenta otro proceso tras la denuncia del periodista José Adán López, de Radio Cadena Voces (RCV), luego de que Hernández señalara que algunos comunicadores podrían estar vinculados a estructuras criminales.
Cabe recordar que, en febrero de 2025, Hernández desató una campaña de intimidación contra reconocidos periodistas y medios de comunicación del país.
Entre los medios atacados destacan: EL HERALDO, LA PRENSA, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q´Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
El proceso continuará con el análisis técnico del perito, cuyos hallazgos serán clave para el desarrollo de las acciones legales correspondientes.