CSJ designará perito en proceso de querella contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a solicitud del Ministerio Público (MP), designará el próximo viernes 20 de marzo, a un perito para las diligencias prejudiciales contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández Aguilar. El proceso que se le sigue al general, es tras los señalamientos de presuntas amenazas, difamación e injurias contra varios periodistas del ambito nacional hondureño. La designación de ese perito podría ser clave para analizar pruebas, entre estas: audios, publicaciones en redes sociales y otros materiales audiovisuales que sustentarían o descartarían los señalamientos del Ministerio Público (MP), contra Roosevelt Hernández.

Reconocida abogada asume defensa de periodistas

La abogada Doris Madrid asumió la defensa de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, director de Radio Cadena Voces, y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en la querella que presentaron contra Hernández.

Madrid se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer el avance de las diligencias prejudiciales en el proceso, en el que se acusa a Hernández de presuntas amenazas, injurias y calumnias en perjuicio de ambos comunicadores. La defensa de los periodistas considera que este peritaje será determinante para sustentar las acusaciones o descartar los señalamientos en el caso. El proceso judicial surge tras denuncias de presuntas agresiones verbales contra periodistas del ámbito nacional, lo que ha generado preocupación en el gremio sobre el respeto a la libertad de expresión. Madrid se presentó en la Corte Suprema de Justicia para conocer las diligencias prejudiciales contra el exjerarca de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien es acusado de amenazas, injurias y calumnias en contra de los dos comunicadores sociales.

Sobre la representación legal de los comunicadores, Madrid, expresó: "ya me personé y con mucha hidalguía, servicio y con mucho honor y respeto hacia ustedes", dijo la togada en declaraciones a Radio Cadena Voces. Parte de esas diligencias prejudiciales que hará el perito de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se basarán en la públicación realizada en el diario digital de las Fuerzas Armadas, el 26 de mayo de 2025, en la que aparecen los periodistas Sierra y Rodríguez, entre otros comunicadores nacionales.