FF AA piden al Ministerio Público que investiguen a Cossette López por delitos de injurias y calumnias

En los documentos de solicitud se detallan las presuntas acciones de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con la publicación de la milicia hondureña, esta investigación tiene un propósito de interponer una querella por los delitos de injurias y calumnias en perjuicio de la institución militar y de sus representantes.

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras pidieron este jueves 20 de noviembre al Ministerio Público que investiguen a Cossette López .

En fecha 19 de noviembre de 2025, la abogada Cossette López compareció ante los medios de comunicación y dijo: "Las Fuerzas Armadas han comenzado a solicitar información a la empresa encargada de instalar los dispositivos GPS en el material electoral, específicamente sobre la ubicación de dichos equipos, advirtiendo que este tipo de consultas "levanta cejas", debido a la sensibilidad del proceso y la necesidad de evitar cualquier riesgo de manipulación o interferencia en el sistema de rastreo que garantiza la seguridad del material electoral".

"Dadas las circunstancias, se evidencia en notas periodísticas de los diferentes medios de comunicación orales y escritos, que la declaración rendida de forma irresponsable lesiona la dignidad y menoscaba el prestigio y el honor de la Institución Armada", cita el documento.

Por esto, las Fuerzas Armadas solicitan al Ministerio Público "que se le tome declaración a efecto de que ponga a la orden del Ministerio Público la documentación que soporte sus afirmaciones y en caso de carecer de las mismas, se nos entregue copia de las diligencias que se realicen".

"Una vez constatada la falta de sustento de dichas afirmaciones, esta institución se reserva el derecho de promover una querella ante los tribunales de justicia", dicen las FF AA.