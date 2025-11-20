Nasralla sobre audiencia en Estados Unidos: "Es un momento crucial"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, informó que se encuentra en Estados Unidos como parte de la comitiva invitada al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, donde se celebrará la audiencia titulada “Democracia en Peligro: la lucha por elecciones limpias en Honduras”.

Nasralla destacó la relevancia de esta audiencia para que la comunidad internacional conozca la situación real del país y subrayó la importancia de garantizar procesos electorales transparentes y plenamente democráticos.

“Es un momento crucial para que el mundo escuche la realidad del país y reafirme la importancia de procesos transparentes y plenamente democráticos”, afirmó el candidato liberal.