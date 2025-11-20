Nasralla sobre audiencia en Estados Unidos: "Es un momento crucial"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, informó que se encuentra en Estados Unidos como parte de la comitiva invitada al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, donde se celebrará la audiencia titulada “Democracia en Peligro: la lucha por elecciones limpias en Honduras”.
Nasralla destacó la relevancia de esta audiencia para que la comunidad internacional conozca la situación real del país y subrayó la importancia de garantizar procesos electorales transparentes y plenamente democráticos.
“Es un momento crucial para que el mundo escuche la realidad del país y reafirme la importancia de procesos transparentes y plenamente democráticos”, afirmó el candidato liberal.
La participación de Nasralla en esta audiencia busca visibilizar la necesidad de fortalecer la democracia en Honduras y garantizar elecciones libres y justas, en un contexto en el que los comicios han generado amplio interés y preocupación internacional.
Más temprano, la congresista estadounidense, María Elvira Salazar, advirtió a través de X/Twitter que los hondureños se aprestan el próximo domingo 30 de noviembre a elegir entre "la democracia o la tiranía".
La congresista estadounidense instó a los hondureños a escuchar la audiencia en la que disertan figuras políticas hondureñas como miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
A criterio de la funcionaria, Estados Unidos debe garantizar que prevalezca la democracia en la región. "No permitiremos que otro país de nuestra región caiga en manos del socialismo".