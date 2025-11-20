Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EEUU realiza audiencia "La democracia en peligro"

Washington, Estados Unidos.- El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes celebra este jueves la audiencia "La democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras", que aborda la situación del proceso electoral en el país.
También se abordan alegaciones y sus implicaciones para la regiòn la seguridad fronteriza de Estados Unidos.
Ver aquí la audiencia en vivo:
Están presentes en la audiencia el candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla y las actuales diputas Fátima Mena, Maribel Espinoza y Claudia Ramírez, entre otros líderes del Partido Nacional.
La audiencia, organizada por el Comité de Asuntos Exteriores y liderada por la congresista María Elvira Salazar, reúne a diversos actores políticos y de la sociedad civil para exponer preocupaciones sobre la transparencia, garantías democráticas y condiciones electorales.