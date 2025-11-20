María Elvira Salazar: hondureños elegirán el 30 de noviembre entre "la democracia o la tiranía"

Tegucigalpa, Honduras.- La congresista estadounidense, María Elvira Salazar, advirtió este jueves a través de X/Twitter que los hondureños se aprestan el próximo domingo 30 de noviembre a elegir entre "la democracia o la tiranía". "En 10 días, Honduras escogerá entre la democracia o la tiranía. Los socialistas están tratando de arrebatarle las elecciones al pueblo", advirtió al tiempo de recordar que el proceso electoral hondureño está bajo el escrutinio internacional. "¡El mundo está mirando!", enfatizó. La congresista estadounidense instó a los hondureños a escuchar la audiencia "La democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras", que se desarrollará a las 2 de la tarde de este 20 de noviembre, y en donde estarán disertando figuras políticas hondureñas como miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Durante la audiencia, los legisladores examinarán las alegaciones y sus implicaciones para la región y la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

A criterio de la funcionaria, Estados Unidos debe garantizar que prevalezca la democracia en la región. "No permitiremos que otro país de nuestra región caiga en manos del socialismo".

Preocupación por efectos en la migración

La audiencia de este jueves surge luego que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtiera sobre acciones del gobierno hondureño que, afirma, podrían afectar el proceso electoral en marcha. “La última medida inconstitucional del gobierno de Castro para manipular las próximas elecciones está llevando a Honduras por el mismo camino que tomaron Venezuela y Nicaragua, lo que podría crear una crisis migratoria en nuestra frontera sur y profundizar la inestabilidad regional”, alertó.