Reservistas de las FF AA presentan denuncia contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.-Una denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público en contra del general en condición de retiro Roosevelt Hernández Aguilar, así como del coronel de caballería Otoniel Cross Castillo, por presuntos delitos cometidos en perjuicio de la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras (ARFA).

La denuncia fue presentada por la abogada Karla Romero, quien detalló que la acción legal consta de 95 folios y fue interpuesta por la comisión de los delitos de injurias y calumnias, señalando además supuestos delitos de usurpación de la personalidad de otro, estafa de forma continuada y en masa, y abuso de autoridad.

“Vamos a probar que se han cometido estos delitos y que van en contra de los requisitos de las Fuerzas Armadas para ascender”, expresó la profesional del derecho, al tiempo que solicitó el nombramiento urgente de un fiscal para que conozca la causa y pueda presentar, en el menor tiempo posible, el correspondiente requerimiento fiscal.