Era uno de los 10 hombres más buscados en Honduras: historial delictivo de Kleivin Orellana

Fue hasta este 15 de marzo de 2026 que lograron dar con su paradero en la zona conocida como los bajos del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. Ahí, Kleivin permanecía escondido con otros miembros de su estructura criminal y dispararon contra los agentes policiales. En el enfrentamiento el cabecilla de la organización delictiva resultó herido en uno de sus brazos y otros miembro del grupo también fue herido de bala y posteriormente falleció.