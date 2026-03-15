Era uno de los 10 hombres más buscados en Honduras: historial delictivo de Kleivin Orellana

Uno de los hombres más buscados en Honduras fue sacado de circulación del mundo delictivo este domingo 15 de marzo luego de un intenso operativo en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. El sujeto es considerado uno de los hondureños más peligrosos, por el que incluso se ofrecía una fuerte suma como recompensa. ¿De qué se le acusa? Aquí los detalles.
En agosto de 2024 fue detenido Kleivin Emilson Orellana Guzmán junto a otras 13 personas en El Progreso, Yoro, en la zona norte de Honduras. Desde ese momento las autoridades lo odentificaron como el líder de la estructura criminal denominada como "La Kleivona".
"La Kleivona" es, según la Policía Nacional, la encargada de delinquir con acciones de narcotráfico, sicariato y desplazamiento forzados en diferentes municipios en la zona norte y atlántico del territorio hondureño.
Para ese momento, tanto Kleivin, quien tenía 30 años y vivía en la aldea La Protección, Choloma, Cortés, como sus secuaces fueron acusados como responsables del delito de privación ilegal de libertad en perjuicio de un testigo protegido. Además, Kleivin fue acusado por el homicidio de Henry Jonathan Mejía Velásquez, quien era un empleado de la alcaldía de La Lima.
En ese tiempo todos fueron recluidos en el centro penal de El Progreso, en el departamento de Yoro. Sin embargo, tiempo después fue liberado con medidas sustitutivas.
Después, el 2 de septiembre de 2025, la Corte de Apelaciones de lo Penal resolvió revocar las medidas sustitutivas impuestas a Kleivin Emilson Orellana Guzmán, el proceso que se le seguía por el delito de asesinato y ordenó que fuera enviado a prisión, pero esto no se ejecutó.
Fue así que el 24 de septiembre de 2025 fue incluido en la lista de los más buscados por las autoridades. Se ofrecieron 500 mil lempiras por su paradero.
Fue hasta este 15 de marzo de 2026 que lograron dar con su paradero en la zona conocida como los bajos del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. Ahí, Kleivin permanecía escondido con otros miembros de su estructura criminal y dispararon contra los agentes policiales. En el enfrentamiento el cabecilla de la organización delictiva resultó herido en uno de sus brazos y otros miembro del grupo también fue herido de bala y posteriormente falleció.
En el operativo se le decomisaron ocho armas largas de uso prohibido, 60 cargadores, cuatro paquetes con supuesta cocaína, 10 chalecos antibalas, cascos balísticos y dos vehículos tipo Rhino.
Junto a Kleivin también fueron capturados otros dos hombres, quienes serían parte de sus cómplices para cometer diversos delitos. Este es el rostro de uno de ellos.
El tercer detenido era más joven y se mostraba renuente a mostrar su rostro a las cámaras de los medios de comunicación presentes en la Dirección Policial de Investigaciones, donde fueron llevados para continuar con el proceso investigativo.
Kleivin dijo brevemente que él no pertenece a una estructura criminal, sino a una "empresa campesina" y alegó que durante este tiempo se estuvo presentando a firmar en los juzgados.
Sin embargo, el expediente investigativo refleja algo totalmente diferente, por lo que su captura y la de sus dos aliados representaría un fuerte golpe al crimen organizado en Honduras.