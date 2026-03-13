MP solicita juramentar perito para investigar denuncias contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público solicitó ante un juzgado penal la juramentación de un perito que se encargue de analizar información relacionada con denuncias interpuestas por periodistas contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
Según explicó el jefe de comunicaciones del ente acusador, Yuri Mora, las acciones forman parte de un proceso investigativo que se encuentra en desarrollo dentro de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
“Hace algunos meses, periodistas vinieron a interponer denuncias a lo que es la Fiscalía Especial para los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia”, manifestó el portavoz del Ministerio Público.
El funcionario explicó que estas denuncias están vinculadas a declaraciones realizadas por el exjefe militar en diferentes espacios mediáticos, las cuales ahora forman parte del análisis investigativo que desarrolla el MP.
“En el marco de estas denuncias y continuando con el proceso investigativo, se ha solicitado al juzgado competente que se pueda juramentar a un perito, que es quien va a hacer los análisis de toda la información que en su momento salió y que tiene que ver con algunas afirmaciones que hizo en diferentes medios de comunicación el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Roosevelt Hernández”, detalló Mora.
De acuerdo con el portavoz, una vez que el juzgado autorice y se realice la juramentación correspondiente, el especialista iniciará la revisión del material y la elaboración de informes técnicos que servirán de insumo para la investigación fiscal.
“Una vez juramentado, el perito empezará a hacer los informes de lo que él está analizando como parte de la investigación que están llevando a cabo los fiscales”, indicó.
Mora detalló que “podrían estar delitos como la amenaza o coacciones o incitación a la discriminación, entre otros, pero estos delitos se van a confirmar o descartar una vez que las investigaciones concluyan”.
Ataques a los medios
Roosevelt Hernández desató en febrero de 2025 una campaña de intimidación contra los periodistas y medios de comunicación y el último movimiento que ha hecho es pretender demandar a 12 medios del país por publicar investigaciones e información general sobre la institución y su liderazgo.
El zarpazo a la libertad de expresión y de prensa en el país buscaba atentar contra uno de los principios más sagrados de los periodistas: el no revelar sus fuentes de información y no traicionar la confianza que esas fuentes depositan en sus periodistas.
En un acto jamás visto, el jerarca militar quiso que los medios de comunicación le revelen -abusando de su poder- las fuentes de donde proviene la información, atropellando convenios internacionales a los que Honduras es signatario, la propia Constitución de la República y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.
La intimidación y amenaza del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas iba dirigida contra los principales medios de comunicación del país: EL HERALDO, LA PRENSA, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q´Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
Estos medios de comunicación y otros divulgaron informes periodísticos de hechos y conductas de la cúpula militar, especialmente del Jefe del Estado Mayor, general Roosevelt Hernández, quien fue cuestionado por polémicas declaraciones que él mismo ha hecho y ha sido objeto de escrutinio no solo de los medios, sino de la sociedad civil y la oposición política.