MP solicita juramentar perito para investigar denuncias contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público solicitó ante un juzgado penal la juramentación de un perito que se encargue de analizar información relacionada con denuncias interpuestas por periodistas contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Según explicó el jefe de comunicaciones del ente acusador, Yuri Mora, las acciones forman parte de un proceso investigativo que se encuentra en desarrollo dentro de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. “Hace algunos meses, periodistas vinieron a interponer denuncias a lo que es la Fiscalía Especial para los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia”, manifestó el portavoz del Ministerio Público.

El funcionario explicó que estas denuncias están vinculadas a declaraciones realizadas por el exjefe militar en diferentes espacios mediáticos, las cuales ahora forman parte del análisis investigativo que desarrolla el MP. “En el marco de estas denuncias y continuando con el proceso investigativo, se ha solicitado al juzgado competente que se pueda juramentar a un perito, que es quien va a hacer los análisis de toda la información que en su momento salió y que tiene que ver con algunas afirmaciones que hizo en diferentes medios de comunicación el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Roosevelt Hernández”, detalló Mora. De acuerdo con el portavoz, una vez que el juzgado autorice y se realice la juramentación correspondiente, el especialista iniciará la revisión del material y la elaboración de informes técnicos que servirán de insumo para la investigación fiscal.

“Una vez juramentado, el perito empezará a hacer los informes de lo que él está analizando como parte de la investigación que están llevando a cabo los fiscales”, indicó. Mora detalló que “podrían estar delitos como la amenaza o coacciones o incitación a la discriminación, entre otros, pero estos delitos se van a confirmar o descartar una vez que las investigaciones concluyan”.

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