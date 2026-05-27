Banda San Isidro de La Ceiba es recibida por el Papa León XIV en El Vaticano

El Vaticano.-La Banda San Isidro de la ciudad de La Ceiba vivió un momento histórico al ser recibida por papa León XIV en El Vaticano, donde los jóvenes músicos hondureños fueron felicitados y recibidos con abrazos y aplausos por parte del máximo líder de la Iglesia Católica.
La agrupación viajó a Europa para representar a Honduras en la edición número 26 del Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes, evento que reúne a bandas musicales y grupos de majorettes de diferentes países.
Durante su participación internacional, los integrantes de la Banda San Isidro deleitaron a la comunidad cristiana con su talento, disciplina y pasión por la música, dejando en alto el nombre de Honduras y de la ciudad de La Ceiba.
A través de un mensaje oficial, el Instituto San Isidro expresó su orgullo por el logro alcanzado por los estudiantes. “Nuestros jóvenes músicos han llevado su talento, disciplina y pasión hasta Italia y El Vaticano, dejando en alto el nombre de nuestra institución, de La Ceiba y de todo nuestro país”.
Asimismo, resaltaron el esfuerzo conjunto de instructores, padres de familia y todas las personas que hicieron posible este viaje histórico para la agrupación hondureña. “Nos sentimos profundamente orgullosos de cada integrante y de quienes han apoyado este sueño que hoy cruza fronteras”.
La participación de la Banda San Isidro en Italia representa un importante reconocimiento al talento juvenil hondureño y al trabajo artístico que realizan las bandas estudiantiles del país, consolidándose como embajadores culturales de Honduras en escenarios internacionales.