Banda San Isidro de La Ceiba es recibida por el Papa León XIV en El Vaticano

El Vaticano.-La Banda San Isidro de la ciudad de La Ceiba vivió un momento histórico al ser recibida por papa León XIV en El Vaticano, donde los jóvenes músicos hondureños fueron felicitados y recibidos con abrazos y aplausos por parte del máximo líder de la Iglesia Católica.

La agrupación viajó a Europa para representar a Honduras en la edición número 26 del Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes, evento que reúne a bandas musicales y grupos de majorettes de diferentes países.

Durante su participación internacional, los integrantes de la Banda San Isidro deleitaron a la comunidad cristiana con su talento, disciplina y pasión por la música, dejando en alto el nombre de Honduras y de la ciudad de La Ceiba.