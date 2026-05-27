  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Banda San Isidro de La Ceiba es recibida por el Papa León XIV en El Vaticano

La agrupación viajó a Europa para representar a Honduras en la edición número 26 del Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 07:57
Banda San Isidro de La Ceiba es recibida por el Papa León XIV en El Vaticano

El papa escuchó varias canciones de la banda.

 Foto: Cortesía

El Vaticano.-La Banda San Isidro de la ciudad de La Ceiba vivió un momento histórico al ser recibida por papa León XIV en El Vaticano, donde los jóvenes músicos hondureños fueron felicitados y recibidos con abrazos y aplausos por parte del máximo líder de la Iglesia Católica.

La agrupación viajó a Europa para representar a Honduras en la edición número 26 del Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes, evento que reúne a bandas musicales y grupos de majorettes de diferentes países.

Durante su participación internacional, los integrantes de la Banda San Isidro deleitaron a la comunidad cristiana con su talento, disciplina y pasión por la música, dejando en alto el nombre de Honduras y de la ciudad de La Ceiba.

Uscis advierte: solicitantes de asilo deberán pagar tarifa anual de 100 dólares o perderán su trámite

A través de un mensaje oficial, el Instituto San Isidro expresó su orgullo por el logro alcanzado por los estudiantes. “Nuestros jóvenes músicos han llevado su talento, disciplina y pasión hasta Italia y El Vaticano, dejando en alto el nombre de nuestra institución, de La Ceiba y de todo nuestro país”.

Asimismo, resaltaron el esfuerzo conjunto de instructores, padres de familia y todas las personas que hicieron posible este viaje histórico para la agrupación hondureña. “Nos sentimos profundamente orgullosos de cada integrante y de quienes han apoyado este sueño que hoy cruza fronteras”.

La participación de la Banda San Isidro en Italia representa un importante reconocimiento al talento juvenil hondureño y al trabajo artístico que realizan las bandas estudiantiles del país, consolidándose como embajadores culturales de Honduras en escenarios internacionales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias