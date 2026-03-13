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Tomada pista aérea de Guanaja; avioneta con material electoral se desvía a Roatán

El cambio de rumbo fue ordenado luego de que se confirmara que el aeródromo de Guanaja se encuentra tomado por un grupo de pobladores de la isla

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 08:55
Tomada pista aérea de Guanaja; avioneta con material electoral se desvía a Roatán

Los simpatizantes del Partido Nacional mantienen tomada la pista aérea, con el fin de evitar las elecciones.

 Foto: Carlos Molina/EL HERALDO.

​Roatán, Honduras.- La aeronave que transporta las maletas electorales destinadas al municipio de Guanaja en Islas de la Bahía, ha tenido que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Roatán la mañana de este viernes.​

El cambio de rumbo fue ordenado luego de que se confirmara que el aeródromo de Guanaja se encuentra tomado por un grupo de pobladores.

Los manifestantes rechazan la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de repetir los comicios electorales en la isla tras el empate registrado en las pasadas elecciones.El proceso electoral está programado para este domingo 15 de marzo por el nivel de alcaldía.

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La decisión del CNE de repetir las elecciones en la Isla es debido al empate técnico entre Rollin Dion Kelly Hurlston, candidato del Partido Nacional, quien rechaza repetir el proceso, contra Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal quien si aprueba se haga un nuevo proceso electtoral.

Los simpatizantes del Partido Nacional mantienen tomada la pista aérea, con el fin de evitar las elecciones.

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Redacción web
Carlos Molina

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