Tomada pista aérea de Guanaja; avioneta con material electoral se desvía a Roatán

​Roatán, Honduras.- La aeronave que transporta las maletas electorales destinadas al municipio de Guanaja en Islas de la Bahía, ha tenido que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Roatán la mañana de este viernes.​

El cambio de rumbo fue ordenado luego de que se confirmara que el aeródromo de Guanaja se encuentra tomado por un grupo de pobladores.

Los manifestantes rechazan la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de repetir los comicios electorales en la isla tras el empate registrado en las pasadas elecciones.El proceso electoral está programado para este domingo 15 de marzo por el nivel de alcaldía.