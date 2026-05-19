La disponibilidad, una “purga” para marginar a oficiales que pesa en las finanzas del país

De la 28 promoción —integrada por seis generales de brigada y siete coroneles— solamente cuatro fueron reintegrados a puestos de baja categoría. Además de los oficiales de este grupo, también fue enviado a disponibilidad el coronel <b>Gustavo Álvarez Rodríguez,</b> de la 30 promoción.Álvarez Rodríguez es hijo de quien fuera el general de división Gustavo Álvarez Martínez, exjefe de las Fuerzas Armadas en la década de los 80. Hasta hace unos días a Álvarez Rodríguez lo tenían propuesto para la agregaduría militar en Israel.El pago salarial de estos militares enviados a casa sin obligación alguna es una carga para los hondureños. Cada coronel tiene un sueldo base de 73,207 lempiras y como aumenta anualmente, al tener seis años alcanza los 80,172 lempiras.Mientras un general de brigada comienza con un salario de 95,131 lempiras y al cumplir la media docena de años su sueldo asciende a 102,631 lempiras. Asimismo, un general de división empieza ganando 113,271 y a los tres años devenga 119,097.Partiendo del sueldo base y el pago anual de 14 salarios, el tener a cuatro coroneles sin ninguna función representa para el erario el pago de más de cuatro millones de lempiras anuales, mientras que el costo de los seis generales de brigada asciende a unos 7.9 millones lempiras, haciendo un total anual de más de 12 millones de lempiras.