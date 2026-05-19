Hasta que al fin le caen a la comisión permanente espuria del Redondo

DEDO. Vaya, para que ya dejen de hablar papadas de que cuándo arrancan con los requerimientos, que no han movido un dedo y que no sé qué, que aquí que allá, el MP ya le cayó a la comisión permanente espuria del Redondo.

PLENO. Con solo la “elección” de Johel Zelaya y, luego, haber ratificado la tal CP cuando el pleno de diputados ya había decidido, por mayoría de votos, prorrogar las sesiones hasta enero, Redondo y compañía tienen para ir “preciosos”.

BURLA. Bueno, pero como estamos en Honduras y aquí los orates de Libre son intocables -empezando por su desfasado líder-, los ex de la comisión, como Hugo Noé, andan C de la R y hasta burlándose del MP.

MAMO. Pablo Emilio y sus fiscales solo tienen que buscar en La Gaceta el decreto aquel que se inventó el Redondo, prácticamente anulando las elecciones, después que el pleno del CNE ya había dado la declaratoria y proclamado presidente, diputados y alcaldes. Con eso basta y sobra para refundirlos en el mamo.

CÁTEDRA. Pero, como los inadaptados de Libre se creen intocables, allí andan varios dando “cátedra” de respeto a la Constitución, después que la pisotearon, la ultrajaron y hasta excretaron sobre ella. Cínicos.

FIAR. A oídos del “papi”, presidente municipalista, los alcaldes liberales avisan que Emilio los tiene hule con las transferencias y que en la “pulpe” ya no les quieren fiar.

BUS. Kiko fue de los primeros en llegar al estadio, en el bus del Génesis, en el partido contra Motagua. Julissa le ha pedido al MP que investigue de dónde salió el billete para financiar ese equipo.

PLACAS. Hombre, el IP sigue sin definir proveedor para las tales placas, como le pasó a Libre en sus cuatro años. Eso es parte de la inseguridad que vive el país. Hay cerca de 900 mil vehículos que circulan sin identificación.

MOTOS. Vaya, hasta que al fin le entrarán en serio al desmadre de las motos, comenzando por un seguro de daños a terceros, como lo ha propuesto el Tommy. Por cierto ¿y los 50 millones aquellos que aprobó Xiomara para accesorios de los motociclistas?

PAGO. Ojalá y también incluyan en las reformas el pago de la cura y hospitalización en centros privados por parte de los responsables de esos accidentes. Solo así aprenderán a respetar las normas de tránsito y a las autoridades.

SIETE. Que alguien me explique, piden unos chuscos, cómo es que el Esponda, con sueldo de ministro, compró propiedades en Tatumbla por más de siete millones.