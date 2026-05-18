Déficit de balanza comercial de Honduras sumó $1,419.6 millones en marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La balanza comercial de Honduras sigue siendo deficitaria y alcanzó los 1,419.6 millones de dólares al primer trimestre de 2026.

Así lo constató EL HERALDO en el informe de comercio exterior de bienes a marzo pasado elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) que señala que ese monto del intercambio comercial de bienes con el resto del mundo es inferior en 49.1 millones de dólares en relación a lo observado al tercer mes del año pasado.

"Este comportamiento se explica por el dinamismo en las exportaciones, especialmente de productos como café, banano, aceite de palma y materiales reciclados", subraya el documento.

Añade que "este efecto fue atenuado por el crecimiento en las importaciones, impulsado principalmente por equipo de transporte y suministros industriales".

El 66.5% de las exportaciones hondureñas de bienes se concentraron en mercancías generales y 33.5% en bienes destinados a la transformación.

Entretanto, las importaciones se conformaron en 85.2% por mercancías generales y 14.8% en bienes para transformación.