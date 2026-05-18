Déficit de balanza comercial de Honduras sumó $1,419.6 millones en marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La balanza comercial de Honduras sigue siendo deficitaria y alcanzó los 1,419.6 millones de dólares al primer trimestre de 2026.
Así lo constató EL HERALDO en el informe de comercio exterior de bienes a marzo pasado elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) que señala que ese monto del intercambio comercial de bienes con el resto del mundo es inferior en 49.1 millones de dólares en relación a lo observado al tercer mes del año pasado.
"Este comportamiento se explica por el dinamismo en las exportaciones, especialmente de productos como café, banano, aceite de palma y materiales reciclados", subraya el documento.
Añade que "este efecto fue atenuado por el crecimiento en las importaciones, impulsado principalmente por equipo de transporte y suministros industriales".
El 66.5% de las exportaciones hondureñas de bienes se concentraron en mercancías generales y 33.5% en bienes destinados a la transformación.
Entretanto, las importaciones se conformaron en 85.2% por mercancías generales y 14.8% en bienes para transformación.
Por región y país
Para Honduras, Norteamérica se posicionó como la principal zona de intercambio comercial al destacarse las transacciones con los Estados Unidos de América, el destino número uno de las exportaciones catrachas al adquirirse el 46.8% del total y proveer el 31.6% de las importaciones de bienes.
En el segmento de mercancías generales se reportó un déficit de 348.9 millones de dólares, mientras que los bienes para la transformación o maquila que presentó un superávit de 448.8 millones de dólares.
De 415.1 millones de dólares fue el déficit de la balanza comercial hondureña con Centroamérica, reflejando una variación interanual de $38.5 millones.
El mayor déficit del intercambio comercial de bienes hondureños se dio con Asia, en específico de 1,202.4 millones de dólares impulsado por compras procedentes de China al haber representado un 16.9% del total importado.