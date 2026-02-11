¿Cuáles fueron los 10 destinos de exportación de los bienes hondureños?

Tegucigalpa, Honduras.- Los productos hondureños se exportan a más de 50 países en el mundo, no obstante, 10 se han consolidado como los principales destinos de los bienes manufacturados en los 18 departamentos del país.

De acuerdo con el informe de comercio exterior que publica el Banco Central de Honduras (BCH), el valor exportado ascendió a 12,225.7 millones de dólares el año pasado, superando los $11,082.5 millones de 2024. Esos valores incluyen mercancías generales y bienes de la maquila.

Sin embargo, 10 países consumieron el 86.45% de las mercancías hondureñas. En la lista destaca Estados Unidos como el primer destino de la oferta exportable con envíos de 5,741.7 millones de dólares en 2025, equivalente al 46.96% del total. Los bienes más relevantes enviados a EE UU fueron prendas de vestir, arneses de uso automotriz, café, banano y oro, entre otros.