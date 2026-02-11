¿Cuáles fueron los 10 destinos de exportación de los bienes hondureños?

Tegucigalpa, Honduras.- Los productos hondureños se exportan a más de 50 países en el mundo, no obstante, 10 se han consolidado como los principales destinos de los bienes manufacturados en los 18 departamentos del país.
De acuerdo con el informe de comercio exterior que publica el Banco Central de Honduras (BCH), el valor exportado ascendió a 12,225.7 millones de dólares el año pasado, superando los $11,082.5 millones de 2024. Esos valores incluyen mercancías generales y bienes de la maquila.
Sin embargo, 10 países consumieron el 86.45% de las mercancías hondureñas. En la lista destaca Estados Unidos como el primer destino de la oferta exportable con envíos de 5,741.7 millones de dólares en 2025, equivalente al 46.96% del total. Los bienes más relevantes enviados a EE UU fueron prendas de vestir, arneses de uso automotriz, café, banano y oro, entre otros.
Del segundo al tercer lugar son ocupados por tres países de Centroamérica; Nicaragua se ubica en la segunda posición con 1,182.2 millones de dólares, le sigue El Salvador con $824.2 millones y Guatemala con $721.8 millones. Las ventas al mercado regional se concentran, principalmente, en productos textiles, alimenticios, aceite crudo de palma y manufacturas de hierro.
La quinta posición correspondió a Alemania con 517.2 millones de dólares, seguido de México con $439.3 millones, Canadá con $320.8 millones y Países Bajos con $316.7 millones. El noveno y décimo lugar fue para Bélgica con 301.7 millones de dólares y Reino Unido con $204.1 millones.
Una de las novedades del informe del Banco Central de Honduras es que Nicaragua se ha consolidado en los años recientes como el segundo destino de las mercancías nacionales, ya que a ese país se envían productos terminados como alimentos y prendas de vestir.
Los cinco primeros bienes de la oferta exportable de Honduras en 2025 fueron café con 2,329.5 millones de dólares, aceite crudo de palma con $475.5 millones, banano con $391.6 millones, camarones con $278.3 millones, legumbres y hortalizas con $255.5 millones.