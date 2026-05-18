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¿Por qué el queroseno y diésel han bajado y las gasolinas siguen al alza?

Desde la Secretaría de Energía se argumentan las razones por las que se revirtió la tendencia alcista en dos combustibles y en los demás se mantiene el encarecimiento

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 18:13
¿Por qué el queroseno y diésel han bajado y las gasolinas siguen al alza?

La gasolina superior alcanzó un costo por galón de 146.57 lempiras en julio de 2022, por lo que se aproxima a ese precio máximo histórico.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las gasolinas han experimentado 18 incrementos, el queroseno y el diésel revirtieron esa propensión semanas atrás.

Pero, ¿a qué se debe ese comportamiento que sigue impactando directamente en la gasolina superior 95 octanos y la gasolina regular?

La asesora de comunicaciones de la Secretaría de Energía (Sen), María Eugenia Covelo, informó que “esto principalmente se debe a la estacionalidad porque en los Estados Unidos y en los países del norte estamos viendo la salida de la época de invierno, donde hay una mayor demanda del diésel para el calentamiento de los hogares y al estar saliendo y entra el verano empezamos a ver una menor demanda del diésel y ocurre que hay más inventario de ese producto y tenemos una tendencia hacia la baja en ese producto”.

"Las gasolinas comienzan a tener una mayor demanda porque comienza la época de verano en los países del norte, donde las personas salen de paseo utilizando más combustible y que el precio suban hasta la finalización que tiende a hacer alrededor de septiembre y octubre", explicó.

EL HERALDO informó que los aumentos acumulados en la gasolina superior de 95 octanos alcanzaron 46.69 lempiras y de 43.20 lempiras en el caso de la regular.

Mientras que el queroseno sumó su cuarta semana de rebaja por 13.82 lempiras y la segunda merma por 3.14 lempiras el galón para el diésel.

¿En qué países de Centroamérica se aplican subsidios a los combustibles?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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