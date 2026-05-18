¿Por qué el queroseno y diésel han bajado y las gasolinas siguen al alza?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las gasolinas han experimentado 18 incrementos, el queroseno y el diésel revirtieron esa propensión semanas atrás.
Pero, ¿a qué se debe ese comportamiento que sigue impactando directamente en la gasolina superior 95 octanos y la gasolina regular?
La asesora de comunicaciones de la Secretaría de Energía (Sen), María Eugenia Covelo, informó que “esto principalmente se debe a la estacionalidad porque en los Estados Unidos y en los países del norte estamos viendo la salida de la época de invierno, donde hay una mayor demanda del diésel para el calentamiento de los hogares y al estar saliendo y entra el verano empezamos a ver una menor demanda del diésel y ocurre que hay más inventario de ese producto y tenemos una tendencia hacia la baja en ese producto”.
"Las gasolinas comienzan a tener una mayor demanda porque comienza la época de verano en los países del norte, donde las personas salen de paseo utilizando más combustible y que el precio suban hasta la finalización que tiende a hacer alrededor de septiembre y octubre", explicó.
EL HERALDO informó que los aumentos acumulados en la gasolina superior de 95 octanos alcanzaron 46.69 lempiras y de 43.20 lempiras en el caso de la regular.
Mientras que el queroseno sumó su cuarta semana de rebaja por 13.82 lempiras y la segunda merma por 3.14 lempiras el galón para el diésel.