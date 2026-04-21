¿Cuántas veces el diésel ha tenido un mayor costo que las gasolinas?

Tegucigalpa, Honduras.- La gasolina superior de 95 octanos dejó de ser el refinado del petróleo más caro en el territorio hondureño.

Para la tercera semana de abril de 2026 tanto el queroseno como el diésel se cotizan a un costo mayor que los demás combustibles de consumo masivo.

Entre 6 lempiras y 1.79 lempiras es el margen a la fecha que tienen estos carburantes respecto al valor al que se cotiza la gasolina superior 95 octanos.

El pasado 6 de abril el queroseno o gas doméstico sobrepasó el costo de la gasolina súper, siendo un hecho histórico debido a que es un producto utilizado para cocción así como en áreas rurales.

Sin embargo, no es la primera vez que el diésel alcanzó un precio por encima que la gasolina superior de 95 octanos.

A partir del 5 de septiembre de 2022 el más conocido como el refinado que mueve la economía hondureña se encareció más que el citado tipo de gasolina y se compró a más de 120 lempiras por galón.