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¿Cuántas veces el diésel ha tenido un mayor costo que las gasolinas?

No es la primera ocasión que este refinado del petróleo sobrepasa el valor de la gasolina superior de 95 octanos que ha venido siendo el producto más caro

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 17:29
¿Cuántas veces el diésel ha tenido un mayor costo que las gasolinas?

A nivel de la industria y comercio el diésel es el carburante más utilizado y sigue gozando de un subsidio parcial ahora denominado apoyo económico temporal.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La gasolina superior de 95 octanos dejó de ser el refinado del petróleo más caro en el territorio hondureño.

Para la tercera semana de abril de 2026 tanto el queroseno como el diésel se cotizan a un costo mayor que los demás combustibles de consumo masivo.

Entre 6 lempiras y 1.79 lempiras es el margen a la fecha que tienen estos carburantes respecto al valor al que se cotiza la gasolina superior 95 octanos.

El pasado 6 de abril el queroseno o gas doméstico sobrepasó el costo de la gasolina súper, siendo un hecho histórico debido a que es un producto utilizado para cocción así como en áreas rurales.

Sin embargo, no es la primera vez que el diésel alcanzó un precio por encima que la gasolina superior de 95 octanos.

A partir del 5 de septiembre de 2022 el más conocido como el refinado que mueve la economía hondureña se encareció más que el citado tipo de gasolina y se compró a más de 120 lempiras por galón.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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