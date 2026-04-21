Acusan a exjugador de Motagua de supuesta agresión contra su esposa: así lo captaron en video

El exdelantero brasileño de Motagua, Israel Silva se encuentra en el centro de la polémica tras la viralización de un video en redes sociales.
En el material audiovisual se le señala por una presunta agresión contra una mujer, aparentemente su esposa, mientras ambos se trasladaban en un vehículo.
En la grabación no se muestra las caras, pero se escucha al hombre (aparentemente Silva) decir: "yo no te estoy molestando".
A lo que la mujer responde: "¿Qué vas haciendo entonces?, ya te dije que no quiero hablar".
Seguidamente la dama agrega: "vos no me vas a decir que me tengo que poner".
En medio de la discusión también menciona: "si no me querés dar dinero, no me des, Israel".
La mujer incluso lanza: "con eso me amenazás".
Ante esto, el hombre responde de forma tajante: "no te amenazo nada".
Instantes después, el celular cae y la situación se vuelve más tensa.
Se escucha a la mujer gritar: "imbécil, a mí no me estés ahorcando, estúpido".
La grabación termina con la pantalla en negro, sin mostrar lo ocurrido después.
La difusión del video generó múltiples reacciones entre aficionados y usuarios digitales.
Muchos recordaron su paso por el fútbol guatemalteco, especialmente con Xelajú MC.
Ante la controversia, Silva emitió un comunicado en sus redes sociales.
En el mensaje aseguró que las acusaciones son "totalmente falsas".
También indicó que el caso será tratado "en las instancias legales correspondientes".
El exjugador pidió prudencia y expresó que confía en que "la verdad será esclarecida".
En cuanto a su pareja, colgó un video en redes sociales explicando que ya puso la denuncia ante autoridades correspondientes.
Además de Motagua, jugó en Marathón y Real de Minas en Honduras.