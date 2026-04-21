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Acusan a exjugador de Motagua de supuesta agresión contra su esposa: así lo captaron en video

El exjugador pidió prudencia y expresó que confía en que "la verdad será esclarecida"

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 15:16
Acusan a exjugador de Motagua de supuesta agresión contra su esposa: así lo captaron en video
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El exdelantero brasileño de Motagua, Israel Silva se encuentra en el centro de la polémica tras la viralización de un video en redes sociales.

 Fotos: Cortesía.
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En el material audiovisual se le señala por una presunta agresión contra una mujer, aparentemente su esposa, mientras ambos se trasladaban en un vehículo.
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En la grabación no se muestra las caras, pero se escucha al hombre (aparentemente Silva) decir: "yo no te estoy molestando".
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A lo que la mujer responde: "¿Qué vas haciendo entonces?, ya te dije que no quiero hablar".
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Seguidamente la dama agrega: "vos no me vas a decir que me tengo que poner".
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En medio de la discusión también menciona: "si no me querés dar dinero, no me des, Israel".
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La mujer incluso lanza: "con eso me amenazás".
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Ante esto, el hombre responde de forma tajante: "no te amenazo nada".
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Instantes después, el celular cae y la situación se vuelve más tensa.
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Se escucha a la mujer gritar: "imbécil, a mí no me estés ahorcando, estúpido".
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La grabación termina con la pantalla en negro, sin mostrar lo ocurrido después.
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La difusión del video generó múltiples reacciones entre aficionados y usuarios digitales.
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Muchos recordaron su paso por el fútbol guatemalteco, especialmente con Xelajú MC.
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Ante la controversia, Silva emitió un comunicado en sus redes sociales.
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En el mensaje aseguró que las acusaciones son "totalmente falsas".
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También indicó que el caso será tratado "en las instancias legales correspondientes".
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El exjugador pidió prudencia y expresó que confía en que "la verdad será esclarecida".
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En cuanto a su pareja, colgó un video en redes sociales explicando que ya puso la denuncia ante autoridades correspondientes.

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Además de Motagua, jugó en Marathón y Real de Minas en Honduras.

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