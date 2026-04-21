Lluvias y chubascos afectarán Honduras este miércoles 22 de abril

​​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- La convergencia de viento y humedad del mar Caribe y el océano Pacífico provocará lluvias y chubascos este miércoles 22 de abril en varias regiones del país, de acuerdo con el pronóstico oficial. Las precipitaciones serán débiles a moderadas, aunque en algunas zonas podrían presentarse de forma más intensa y acompañadas de actividad eléctrica aislada, principalmente en el suroccidente del territorio nacional. José Pompilio Pavón, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que “convergencia de viento y humedad provenientes del Mar Caribe y el Océano Pacífico hacia el territorio nacional estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica aislada sobre el suroccidente”.

Para el resto del país, las condiciones serán menos intensas. El experto detalló que se esperan “precipitaciones débiles muy aisladas sobre el sur y centro del país”. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies. Además, se prevé la presencia de olas de alto rompimiento cerca de la costa, junto con marea alta, lo que podría generar precaución en zonas costeras. Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se pronostica una máxima de 28 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central se esperan 31 C° de máxima y 20 C° de mínima.

En la región insular las temperaturas alcanzarán los 30 C° como máximo y 26 C° como mínimo, en tanto que en el norte del país se prevén 30 C° de máxima y 22 C° de mínima. Para el oriente se estiman 33 C° de máxima y 20 C° de mínima; en el sur, las temperaturas serán más elevadas con 38 C° de máxima y 26 C° de mínima, y en el occidente se registrarán 28 C° como máxima y 14 C° como mínima.